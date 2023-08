Putin, Frost, Anschlag auf Pipeline: Bundesnetzagentur sieht „Restrisiken“ für Gasversorgung

Von: Markus Hofstetter

Die Gasspeicher sind fast voll, dennoch will die Bundesnetzagentur erneut zum Sparen aufrufen. Denn es gebe „Restrisiken“ für die Energieversorgung im kommenden Winter.

Berlin - Es ist eine beruhigende Nachricht. Die deutschen Gasspeicher sind gut gefüllt, nach Angaben des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) lag der Füllstand am 11. August bei knapp über 90 Prozent. Doch es gibt auch kritische Stimmen. So warnte die Initiative Energien Speichern (Ines) bereits im Juni davor, sich in „falscher Sicherheit“ zu wiegen, im Frühjahr 2024 könnte es zu einer Gasknappheit kommen.

Bundesnetzagentur sieht „Restrisiken“ für Gasversorgung: Horrorszenario Anschlag auf Pipeline

Auch die Bundesnetzagentur spricht nun von möglichen Unwägbarkeiten für die Energieversorgung. Zwar gebe es nach dem Ausfall des russischen Gases andere stabile Bezugsquellen. „Für eine vollständige Entwarnung wäre es trotzdem verfrüht“, sagte Behördenchef Klaus Müller der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Es bleiben Restrisiken.“

Technische Anlagen, die für die Einlagerung von Erdgas in Kavernen genutzt werden, stehen auf dem Gelände der Speicherstation Etzel ESE. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Dazu zählt Müller einen „sehr kalten Winter in Europa“. Zudem könnte der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn für Südosteuropa zudrehen. „Zuletzt bleiben Anschläge auf Pipelines als Horrorszenario“, warnte Müller. Zwar hätten Industrie und Haushalte ihren Verbrauch gedrosselt, gleichwohl werde er „abermals zum Sparen und achtsamen Umgang mit Gas aufrufen, wenn die Heizsaison naht“.

Wirtschaftsweise Veronika Grimm: Bei der Gasversorgung kann es eng werden

Auch Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, ermahnte die Bürger, im kommenden Winter wieder sparsam zu heizen. „Bei der Gasversorgung kann es durchaus wieder eng werden - trotz der Flüssiggasterminals, die wir gebaut haben“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.„Was für den letzten Winter galt, gilt für diesen Winter auch. Und man kann hoffen, dass es wieder glimpflich abgeht.“ Idealerweise werde die Bevölkerung „ähnlich sensibilisiert wie im letzten Jahr - und heizt dann auch sparsamer“.

Die Gasspeicher gleichen Verbrauchsschwankungen aus und bilden so ein Puffersystem für den Markt. Im Winter sinken die Füllstände in der Regel, nach dem Ende der Heizperiode steigen sie wieder an. Nach früheren Angaben der Bundesregierung entspricht die in den Speichern gelagerte Erdgasmenge bei einem Füllstand von 100 Prozent etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten.