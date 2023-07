Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer: Hotelverband prophezeit Gastro-Insolvenzen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wegen diverser Krisen gilt in der Gastro derzeit ein verringerter Steuersatz auf Lebensmittel – doch nur noch bis Jahresende. Der Hotelverband warnt vor einer Pleitewelle.

München – Energiekrise, Corona, gestiegene Personalkosten, Inflation: Die Gastro-Branche kämpft seit Jahren mit Problemen. Der Bund entlastete die Wirte mit einer Mehrwertsteuersenkung, doch die fällt nun weg. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga befürchtet, dass dies zu einer massiven Pleitewelle führt. Der Satz steigt zum Jahresende wieder von sieben auf 19 Prozent an. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Dehoga-Chef Lars Schwarz befürchtet Insolvenzen und somit ein beschleunigtes Sterben von Gaststätten im ganzen Land.

Insolvenzen in der Gastronomie: Regelung sollte 2022 auslaufen – Forderung nach dauerhafter Mehrwertsteuer-Senkung

Eine aktuelle Umfrage zu dem Thema habe laut dem Verband ergeben, dass bundesweit wegen der Umstellung rund 12.000 Betriebe schließen müssten. 95 Prozent der Betriebe bundesweit sähen sich gemäß dem saarländischen Dehoga-Chef Frank Hohrath dazu gezwungen, höhere Preise von ihren Kunden zu verlangen. Für den Verband gibt es aufgrund von drohenden Insolvenzen nur eine Lösung: Die Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke in der Gastronomie dauerhaft abzusenken. Dies sei auch in der EU die Regel.

Im Saarland wie auch bundesweit sähen sich knapp 95 Prozent der Gaststätten und Restaurantbetreiber dazu gezwungen. Die Gäste bekämen also weniger für ihr Geld, die Inflation würde steigen. Deshalb fordert der Dehoga eine dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent. Der Verband verweist darauf, dass in der EU eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie die Regel sei. Daran müsse sich auch Deutschland orientieren – nur so könnten die Betriebe auskömmlich wirtschaften.

Bayerns Ministerpräsidenten seit 1945 Fotostrecke ansehen

Die geringere Mehrwertsteuer von sieben Prozent hätten die Unternehmen auch schon eingepreist. Die Regelung sollte eigentlich Ende 2022 auslaufen, wurde dann aber kurz vor Fristende vor allem mit Blick auf die gestiegenen Energiepreise bis Ende dieses Jahres verlängert. „Aber leider nicht entfristet“, so Schwarz. Für die Betriebe wäre eine Rückkehr zum alten Satz eine erhebliche Belastung. „Letztlich hieße das eine Steueranhebung um zwölf Prozent.“

Schon bei 7 Prozent Mehrwertsteuer: Gastronomen wegen vielen Faktoren unter wirtschaftlichem Druck

Schwarz verwies auf die bundesweite Dehoga-Umfrage. Laut dieser stünden die Gastronomen schon jetzt wegen der hohen Energiekosten, der stark gestiegenen Lebensmittelpreise und Personalkosten sowie der Kaufzurückhaltung auf der anderen Seite unter Druck. Die Unternehmen sähen sich bei einem Anstieg der Mehrwertsteuer gezwungen, die Preise für die Speisen um durchschnittlich 15 Prozent anzuheben.

Nach Angaben des Dehoga-Bundesverbandes haben die heimischen Restaurants und Hotels nach drei Verlustjahren in Folge die Vorkrisenumsätze noch nicht erreicht. So liegen die inflationsbereinigten Umsätze nach Angabe des Statistischen Bundesamtes im ersten Quartal 2023 immer noch 12,5 Prozent unter denen des ersten Quartals 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, wie der Verband auf seiner Internetseite schreibt.

Verringerte Gastro-Mehrwertssteuer läuft aus: „Besonders schlecht für Tourismusregionen“

Die erwarteten Schließungen würden vor allem die ländlichen Regionen treffen, sagte Baden-Württembergs Dehoga-Sprecher Daniel Ohl. „19 statt 7 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen bedeuten noch mehr Dörfer ohne Dorfgasthaus und noch mehr Gegenden, in denen Wanderer und Feriengäste unter der Woche kaum noch geöffnete Gastwirtschaften finden.“ Besonders schlecht sei das für die Tourismusregionen, denn ohne funktionierendes Gastgewerbe laufe im Tourismus nichts. Die CDU hatte die dauerhafte Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung gefordert. Auch SPD-Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten sich dafür offen gezeigt. Die Grünen äußerten sich zurückhaltend.

2022 wurden nur 282.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Das ist viel zu wenig. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, wird die Forderung nach einer „Abrissprämie“ immer lauter. (cgsc mit dpa)