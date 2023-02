EU-Gaspreisdeckel gilt ab Mittwoch: Bedeutung für Wirtschaft und Verbraucher

Energiekrise

Ab Mittwoch gilt der europäische Preisdeckel für Gas. Der Deckel greift allerdings nur unter bestimmten Bedingungen und ist das Ergebnis monatelangen Ringens der EU-Energieminister.

Brüssel – In der Europäischen Union gilt ab Mittwoch (15. Februar) ein Preisdeckel für Gaseinkäufe im Großhandel. Damit sollen die horrenden Energiepreise bekämpft werden. Die Obergrenze greift nur unter hohen Auflagen – nämlich dann, wenn der Preis an der europäischen Gasbörse TTF in den Niederlanden drei Arbeitstage lang bei über 180 Euro liegt. Zudem muss der Gaspreis über diese drei Tage mindestens 35 Euro über dem Preis für Flüssiggas (LNG) auf dem Weltmarkt liegen.

Italien und Frankreich forderten monatelang EU-Gaspreisdeckel

Damit ist er weit von den Höchstständen im vergangenen August entfernt, die den Anstoß zu einer Debatte über einen Preisdeckel gegeben hatten. Damals erreichten die europäischen Erdgaspreise nach Angaben der EU-Kommission ein Niveau, das 1000 Prozent über den bis dato in der Union verzeichneten Durchschnittspreisen lag.

Darauf hatten sich im Dezember die Energieministerinnen und -minister der EU-Länder geeinigt. Monatelang hatten viele Länder wie Frankreich und Italien einen Gas-Preisdeckel gefordert. Deutschland stimmte erst zu, als der sogenannte Marktkorrekturmechanismus an Sicherheitsbedingungen geknüpft wurde. So wird er etwa bei stark gesunkenen Lieferungen ausgesetzt.

EU-Gaspreisdeckel soll Wirtschaft mehr Sicherheit geben

Der flexible Preisdeckel soll verhindern, dass die Großhandelspreise für Gas in der EU über längere Zeit deutlich über den Weltmarktpreisen liegen. Dazu kann die EU künftig bestimmte Gashandelsgeschäfte verbieten, wenn ihr Preis ein vorab festgelegtes Niveau erreicht und der Preisanstieg nicht einem ähnlichen Preisanstieg auf regionaler Ebene oder auf dem Weltmarkt entspricht.

Die EU-Verordnung zu dem sogenannten Korrekturmechanismus trat bereits am 1. Februar in Kraft. Eine Aktivierung ist allerdings erst seit diesem Mittwoch möglich.

Unterschied zwischen EU-Gaspreisdeckel und deutscher Gaspreisbremse

Für Endverbraucher wird der Gaspreisdeckel im Februar keinerlei Auswirkung haben. Die im März startende deutsche Gaspreisbremse betrifft hingegen direkt die Endverbraucher und soll die Folgen der rasant gestiegenen Energiepreise abfedern. Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen bekommen für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen Gas-Bruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert. Für die restlichen 20 Prozent soll der ganz normale Vertragspreis gelten – so soll ein Sparanreiz erhalten bleiben. (afp/dpa/rowa)

