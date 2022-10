Gas-Sonderzahlung kommt: Durchbruch bei Expertenkommission - Ergebnis sickert durch

Von: Patricia Huber

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der Entwurf der Expertenkommission zum Gaspreisdeckel steht. Die Entlastung für Verbraucher und Unternehmen soll in zwei Stufen kommen.

Berlin – Die Expertenkommission der Bundesregierung hat sich am Montagmorgen auf Vorschläge zur Dämpfung der Gaspreise in geeinigt. Die Umsetzung soll in zwei Stufen erfolgen.

Neben der Gaspreisbremse sieht das Modell auch eine Einmalzahlung in Höhe einer Monatsrechnung vor. Außerdem soll es für Wirtschaft und Verbraucher ab März oder April Kontingente zu gedeckelten Preisen geben. Dabei erhält jeder Kunde ein staatlich gefördertes Kontingent von 80 Prozent seines erwarteten Verbrauchs. Der Preis könnte bei 14 Cent je Kilowattstunde liegen. Die übrigen 20 Prozent des Bedarfs würden zum Marktpreis abgerechnet. Damit wollen die Experten einen Anreiz zum Sparen setzen.

Mehr Informationen in Kürze.