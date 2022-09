Erneuter Lieferstopp für russisches Gas lässt Gaspreis explodieren

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der erneute Gaslieferstopp für russisches Gas über Nord Stream 1 treibt den Gaspreis erneut steil nach oben.

Berlin - Der erneute Liefer-Stopp für russisches Gas hat zu einem weiteren sprunghaften Anstieg des Gaspreises geführt. Am Montagmorgen kletterte der viel beachtete Preis für die Megawattstunde Gas an der niederländischen Börse zunächst um 30 Prozent auf 272 Euro, gab dann aber leicht nach. Mehr in Kürze. (utz)