Experte zu Plänen mit Flugtaxis: „Sicherheitsprobleme scheinen in Deutschland kaum lösbar“

Deutschland soll „Leitmarkt für Drohnen und Flugtaxis werden“, so will es das BMDV. Doch Sicherheitsaspekte könnten dem entgegenstehen.

Beim DLR in Braunschweig kann man in der Mixed Reality bereits im Flugtaxi mitfliegen. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass diese Art der Fortbewegung in wenigen Jahren die städtische Mobilität bereichern wird. Der Aufbau dort ist Teil des Projekts Horizon UAM (Urban Air Mobility), das die Voraussetzungen für die Nutzung von Drohnen und Flugtaxis in urbanen Räumen untersucht hat. Rund 200 Städte wurden weltweit identifiziert, die „UAM-geeignet“ wären. Neben Metropolen wie New York und Tokio ist darunter auch Hamburg. Dort hat man die Strecke vom Flughafen zur Binnenalster im Blick. Wichtige Kriterien waren dabei unter anderem die Bevölkerungszahl, die Ausdehnung der Stadt sowie das Bruttoinlandsprodukt.

Die Politik sieht Deutschland als Vorreiter

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) bestätigt gegenüber Table.Media: das Ziel sei Advanced Air Mobility (AAM) als eines der ersten Länder weltweit einzuführen. Deutschland solle ein Leitmarkt für Drohnen und Flugtaxis werden. Weiter heißt es: „Das Forschungsprojekt Horizon UAM bringt uns diesem Ziel einen großen Schritt näher, denn es beantwortet viele wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Verkehrsträger. Besonders relevant sind dabei die sichere Integration von Flugtaxis in bestehende Luftraumstrukturen, eine gute Akzeptanz in der Bevölkerung und die Gestaltung von Start- und Landepunkten (Vertiports).“

Derzeit wird im BMDV mit einer Expertengruppe eine Advanced-Air-Mobility-Strategie erarbeitet. Damit möchte man einen entscheidenden Schritt zur Einführung der AAM in Deutschland gehen. Im Bereich des Passagiertransports sei zu erwarten, dass in den nächsten Jahren die ersten kommerziell betriebenen eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) als Flugtaxis abheben werden. Deutsche Firmen haben laut dem Verband Unbemannte Luftfahrt (VUL) gute Aussichten darauf, als erste die Serienzulassung zu erhalten.

Expertengruppe berät BMDV bei Gesetzentwurf

Die Ergebnisse der Expertengruppe des BMDV fließen in das geplante „U-Space-Gesetz“ ein. Dieses dient der Anpassung der nationalen Regelungen an die Durchführungsverordnung 2021/664 der EU-Kommission vom 22. April 2021 über einen Rechtsrahmen für den U-Space. U-Spaces sind abgegrenzte Bereiche im unteren Luftraum, die von Dienstleistern betrieben werden, die eine ähnliche Rolle wie die Flugsicherung einnehmen. Das Gesetz befindet sich zurzeit in der hausinternen Abstimmung. Ein Entwurf wird in den kommenden Wochen erwartet.

Im Rahmen des UAM-Projekts des DLR wurde auch eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zur Akzeptanz von Flugtaxis durchgeführt. Bürger sind demnach den Flugtaxis gegenüber skeptischer als gegenüber unbemannten Drohnen, heißt es in einer Mitteilung des DLR. Dahinter verbirgt sich eine Ablehnung von Flugtaxis: 54 Prozent der Befragten haben eine eher negative oder sehr negative Einstellung gegenüber den bemannten Flugobjekten. Eine frühere Studie des vom BMBF geförderten Projekts „Sky Limits“ zeigte sogar eine Ablehnung von 62 Prozent gegenüber Flugtaxis und 55 Prozent gegenüber Lieferdrohnen. Lediglich der Einsatz für medizinische Notfälle findet eine deutliche Mehrheit an Befürwortern.

Über gute Kommunikation wird nicht nachgedacht

Beim BMDV hält man sich daran fest, dass die Akzeptanz kommen wird, sobald erste Drohnen nutzbar sind: „Wir sind zuversichtlich, dass die Offenheit und Akzeptanz für neue Mobilitätsformen weiter steigen werden, je mehr konkrete Anwendungen sichtbar und erlebbar werden.“ Dass mehr Kommunikation und Partizipation zu diesem Thema nötig sein könnten, sieht man allerdings nicht unbedingt. Lapidar heißt es: „Gute und leicht zugängliche Informationen für die Öffentlichkeit über Flugtaxis“ seien wichtig. Maßnahmen, um diese zu erreichen, werden keine erwähnt. Der VUL immerhin fordert „weitere Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit seitens der Branche und der Politik“.

Sozialwissenschaftler halten es allerdings für fragwürdig, ob die Technologie im Einsatz eine Mehrheit überzeugen würde. Tobias Biehle von der TU Berlin verweist darauf, dass der Transport einiger weniger Menschen in eVTOLs zu einer erheblichen Menge an Flügen im öffentlichen Raum beitragen wird. „Damit einher gehen Verkehrsfolgekosten für die Allgemeinheit. Dazu zählen Sicherheitsrisiken, Lärm oder steigende Flächenverbräuche für Bodeninfrastrukturen.“

Flugtaxis als Champagner unter den Transporten

Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin verweist auf die Zwickmühle, die eine Ablehnung der Technologie hervorruft. „Der Export von bemannten Drohnen wird nur funktionieren, wenn man die Technologie im eigenen Land glaubhaft einsetzt – siehe Transrapid“, sagt er Table.Media. Auch aus der Industrie heißt es, dass im Leitmarkt nicht nur entwickelt, sondern auch angewendet werden muss. Wenn man innovative Technologie „Made in Germany“ weltweit verkaufen will, muss man also eine breitere Akzeptanz schaffen. Das geht aber nicht, solange die Flugtaxis „sozusagen der Champagner unter den Transporten sind“, wie Andreas Knie meint.

Aber: „Selbst, wenn es die Akzeptanz bei der Bevölkerung gäbe, die Sicherheitsprobleme scheinen – zumindest, wenn wir urbane Räume in Deutschland anschauen – kaum lösbar“, sagt Knie. Jonas Rex-Quincke vom Branchenverband Zivile Drohnen sieht die Integration großer Zahlen von Flugtaxis in den Luftraum eher als große Herausforderung, ebenso wie rechtliche Aspekte. Kleinere Reallabore könnten vielleicht in den nächsten Jahren entstehen, eine Anwendung im gesamten Bundesgebiet werde wohl noch dauern.

Und er verweist auf eine weitere, noch offene Frage: Wo und für welchen Zweck sind Flugtaxis wirtschaftlich zu betreiben? Zwischen den großen Flughäfen von New York könnte das Sinn ergeben, sagt er. Zwischen dem Hamburger Flughafen und der Binnenalster eher weniger. Hier braucht das Taxi laut Google-Maps 20, die S-Bahn 30 Minuten. Die Zeitersparnis dürfte also gering sein – bei hohen Kosten.