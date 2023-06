Erste Fluggesellschaften bieten Gratis-WLAN – Lufthansa weigert sich

Von: Patricia Huber

WLAN im Flugzeug war bisher recht teuer. Nun bieten die ersten Airlines den Service gratis an. Die Lufthansa hingegen weigert sich.

Berlin – Bisher ist es die Regel, dass man im Flugzeug sein Handy nur offline nutzen kann. Zumindest, wenn man keine horrenden Preise für das WLAN an Bord bezahlen möchte. Bei der deutschen Lufthansa zahlt man auf einem Langstreckenflug 25 Euro für das Versenden von Mails, Nachrichten und Posten in Social Media. Streaming ist damit nicht möglich.

Lufthansa: Wegen Qualität soll WLAN weiter kostenpflichtig bleiben

Dass sich das schon bald ändert, steht derzeit nicht in Aussicht. „In der Luft ist die Bandbreite begrenzt. Je mehr Menschen WLAN nutzen, desto lang­samer wird die Übertragungsgeschwindigkeit“, sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr der FAZ. „Für diejenigen, die das Internet wirklich brauchen und bereit sind, dafür zu zahlen, sinkt dann die Verbindungsqualität.“ Dadurch, dass das WLAN in der Luft kostenpflichtig ist, soll also auch die Stabilität gewährleistet werden.

Singapore Airlines & Emirates: WLAN gegen Daten

Anders handhabt es Singapore Airlines. Dort gibt es ab Juli für alle Fluggäste – auch in der Economy-Class – gratis WLAN in vollem Umfang als Inklusivleistung. Einzige Voraussetzung: Passagiere müssen dem Vielfliegerprogramm Krisflyer beitreten. Bedeutet also einen Tausch von Daten gegen WLAN. Auch Emirates nutzt das Internetangebot, um an Registrierungen für das Bonus-Programm zu kommen. (ph)