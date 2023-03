Sechste Erhöhung in Folge: EZB hebt Leitzins erneut an

Von: Patricia Huber

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. © IPPEN MEDIA

Als Maßnahme gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) bereits fünfmal den Leitzins angehoben. Jetzt folgt der nächste Zinsschritt.

Frankfurt – Um die Inflation in Zaum zu halten, erhöht die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut. Zum sechsten Mal in Folge wird er nun angehoben. Er steigt um 50 Basispunkte auf 3,5 Prozent. Mehr Informationen in Kürze.