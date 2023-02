EZB erhöht Leitzins im Euroraum erneut

Von: Thomas Schmidtutz

Im Kampf gegen die hohe Inflation dreht die EZB erneut an der Zinsschraube.

Update vom 2. Februar, 14.01 Uhr - Der Leitzins im Euroraum steigt auf 3,0 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine weitere Anhebung um 0,50 Prozentpunkte, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Mehr in Kürze.

Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) berät heute über mögliche weitere Maßnahmen im Kampf gegen die hohe Inflation. Beobachter erwarten, dass die europäische Notenbank die Leitzinsen erneut anheben dürfte. Darauf hatten auch jüngste Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde hingedeutet. Das Ende der Zinserhöhungen sei noch nicht erreicht, hatte Lagarde unlängst erklärt. Die Zinsen „müssten noch deutlich und stetig steigen“, um die Inflation einzudämmen. Die meisten Beobachter erwarten eine Anhebung um weitere 50 Basispunkte.

Zuletzt hatte die EZB den Leitzins, zu dem Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, um 50 Basispunkte auf 2,5 Prozent angehoben. Dies war der höchste Stand seit 2008. Höhere Zinsen gelten als Mittel gegen die Teuerung. Allerdings können sie auch das Wirtschaftswachstum bremsen. Zuvor hatte es bereits mehrere deutliche Erhöhungsschritte der Währungshüter gegeben.

US-Notenbank nimmt den Fuß vom Gas

Erst am Mittwoch hatte auch die US-Notenbank ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,5 und 4,75 Prozent erhöht und damit erneut den Fuß vom Gas genommen.

Die Fed war in den vergangenen Monaten besonders aggressiv gegen die hohe Teuerungsrate vorgegangen und hatte die Zinsen in rasantem Tempo erhöht. Mit dem harten Kurs kämpft die Notenbank gegen die Teuerung, die im vergangenen Sommer mit 8,6 Prozent auf dem höchsten Stand seit Dezember 1981 lag. (dpa/AFP/utz)