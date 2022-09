Explodierende Gaspreise: Nächster Versorger beantragt Staatshilfe

EnBW-Tochter

Nach Uniper beantragt jetzt auch der Gasimporteur VNG Staatshilfen.

Stuttgart - Der Gasimporteur VNG will wegen der explodierenden Energiepreise beim Bundeswirtschaftsministerium Staatshilfen beantragen. Die Stabilisierungsmaßnahmen sollten die erheblichen Verluste auffangen und eine Fortführung der Geschäftstätigkeiten ermöglichen, teilte die Konzern-Mutter EnBW am Morgen mit. Mehr in Kürze (utz)