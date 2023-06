Frauen weg von Teilzeitjobs: Experten-Team fordert höhere Krankenkassenbeiträge für Familien

Zur Fachkräftesicherung schlagen Forschende vor, die Krankenkassenbeiträge für Familien zu erhöhen – um so mehr Frauen in einen Vollzeit-Job zu kriegen.

Berlin – Immer mehr Menschen gehen in Rente, immer weniger jüngere rücken nach. In Deutschland greift der Fachkräftemangel immer stärker um sich. Dagegen gibt es viele Ideen: So wird auf der einen Seite auf mehr Fachkräfte aus dem Ausland gesetzt.

Eine Forschungsgruppe der Akademie für Technikwissenschaften (Acatech) hat zur Fachkräftesicherung nun einen ganz neuen Vorschlag eingebracht: Die Regierung solle die Mitversicherung von Ehepartnern in den Krankenkassen abschaffen. Dadurch würde man Anreize schaffen, mehr Partner und Partnerinnen, vor allem Frauen, zum Arbeiten zu bewegen.

Studie: Pflege und Betreuung muss besser werden

Über die Studie der Acatech berichtete zuerst die FAZ. Die Studie unter dem Titel „Innovationssystem Deutschland“ beinhaltet mehrere Ideen, wie Deutschland den Fachkräftemangel in den Griff bekommen kann. Dabei wird auch darauf eingegangen, wie man eine Vollzeitbeschäftigung attraktiver machen könnte – und die 12,6 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Männer und 49,6 Prozent der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, in die Vollzeit bekommen könnte.

Allen voran müsse der Staat die Infrastruktur für Pflege und Betreuung besser ausbauen. Damit könnten Menschen, die Kinder oder andere Familienangehörige betreuen oder pflegen müssen, wieder Vollzeit arbeiten.

In Österreich zahlen Mitversicherte extra

Aber die Experten monieren auch das Modell der Mitversicherung in den gesetzlichen Krankenkassen. Das müsse „abgeschafft“ werden, so die Forschenden, damit mehr Frauen einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen.

Als Gegenbeispiel wird Österreich genannt, wo Ehegatten grundsätzlich nur gegen einen Zusatzbeitrag mitversichert werden. Also: Wer keine Krankenversicherung durch einen eigenen Job hat, zahlt für die Mitversicherung beim Partner oder der Partnerin obendrauf.

Die Forschenden schlagen zudem vor, das Ehegattensplitting zu verändern. Da das Haushaltseinkommen durch das Ehegattensplitting oft nicht wirklich höher wird, wenn beide Partner in Vollzeit arbeiten, blieben viele Frauen lieber in Teilzeit.

Dem Forscherteam zufolge arbeiten rund 10 Millionen Menschen in Deutschland aktuell in Teilzeit oder in einer geringfügigen Beschäftigung.