EU-Sanierungspflicht: So teuer werden die Pläne für Hausbesitzer

Von: Amy Walker

Die EU will den Klimaschutz im Gebäudesektor massiv vorantreiben. Die Pläne sehen eine Sanierungspflicht für alle Hausbesitzer in der EU bis 2033 vor. Die Kosten dafür wären enorm.

Brüssel – Erst das Heizungsverbot der Ampel-Regierung, nun auch noch eine Sanierungspflicht aus Brüssel: Auf Eigentümer kommen teure Jahre zu. Die Europäische Kommission will den Klimaschutz im Gebäudesektor mit einer neuen Gebäuderichtlinie massiv vorantreiben. Alle neuen Wohngebäude sollen bis 2030 emissionsfrei sein. Und bis 2033 sollen alle Wohngebäude in der EU die Energieeffizienzklasse D erreicht haben. Doch das geht vielfach nur, wenn Eigentümer massiv in die Sanierung ihrer älteren Häuser investieren.

Energieklassen für Wohngebäude: Das gibt es schon

Es gibt in Deutschland aktuell neun Energieklassen im Gebäudesektor, von A+ bis H. Entscheidend für die Einstufung ist der Energiebedarf der Immobilie. Dieser resultiert nicht nur aus der Heizungsanlage, sondern auch aus Faktoren wie der Dämmung, energetische Schwachstellen, sowie Größe und genutzten Potenzialen einer Immobilie. Die Berechnung einer Energieklasse übernehmen Experten. Die entscheidende Größe ist dabei aber der Endenergiekennwert. Er besagt, wie viel Energie die Immobilie tatsächlich im Jahr verbraucht. Angegeben wird er in Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter Nutzfläche (m2a).

Energieklasse Endenergiewert A+ bis 30 kWh/m2a A 30-50 kWh/m2a B 50-75 kWh/m2a C 75-100 kWh/m2a D 100-130 kWh/m2a E 130-160 kWh/m2a F 160-200 kWh/m2a G 200-250 kWh/m2a H über 250 kWh/m2a

In Deutschland haben aktuell rund ein Drittel aller Wohnungen eine Energieklasse von F, G oder H. Nur 13 Prozent der Immobilien haben eine Energieklasse von A+, A oder B. Bei den Neubauten sind es immerhin 71 Prozent, heißt es in einer Studie des Immobiliendienstleisters McMakler von 2021. Demnach haben die meisten Immobilien in Deutschland (75 Prozent) eine Energieklasse von D oder niedriger.

Sollten die Pläne der EU also umgesetzt werden, müssten laut den Zahlen von McMakler 58 Prozent der deutschen Wohnimmobilien bis 2033 saniert werden, um eine Energieklasse von D oder höher zu erreichen. Allerdings weisen die Immobiliendienstleister darauf hin, dass gut 46 Prozent der Eigentümer in Deutschland überhaupt nicht wissen, welche Energieklasse ihr Gebäude überhaupt hat.

Sanierungspläne der EU: Das kostet die Sanierung laut Fachverband

In Deutschland stünden also die allermeisten Hausbesitzer vor Sanierungsarbeiten. Was soll das alles kosten? Die Bild hat beim Fachverband Haus & Grund nachgefragt und zwei Beispielrechnungen publiziert. All das sieht von der Tatsache ab, dass in den meisten Handwerksberufen ein Fachkräftemangel herrscht, sodass nicht klar ist, wer diese Arbeiten machen soll.

Für ein Einfamilienhaus mit 160 Quadratmetern Wohnfläche geht Haus & Grund von Kosten in Höhe von 93.950 Euro aus. Darin inbegriffen sind die Kosten für die Dämmung der Fassaden, das Austauschen aller Fenster und die Installation einer Wärmepumpe.

Für eine 80-Quadratmeter-Wohnung berechnet der Verband Kosten in Höhe von knapp 30.000 Euro, wenn man davon ausgeht, dass die Sanierungskosten in einem Mehrfamilienhaus auf die einzelnen Wohnungen aufgeteilt werden. Für ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von 640 m², belaufen sich die Kosten auf 229.250 Euro.

EU will Menschen mit niedrigen Einkommen mit den Kosten helfen

Die EU will Personen, die sich die Sanierung möglicherweise nicht leisten können, aber nicht auf die Kosten alleine sitzen lassen. Für Menschen mit einem geringen Einkommen soll es vorrangig finanzielle Anreize und andere politische Maßnahmen geben. Die Mitgliedstaaten sollen zudem dafür sorgen, dass „Zwangsräumungen aufgrund von Renovierungen“ verhindert werden, heißt es in dem Kommissionsvorschlag. Genaueres könnte sich aus den Verhandlungen zwischen EU-Parlament und Mitgliedstaaten ergeben.

Das EU-Vorhaben ist noch lange nicht Gesetz. Aus Deutschland regt sich vonseiten der SPD schon Widerstand gegen die Pläne. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte im Deutschlandfunk, dass der Sanierungszwang nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei.