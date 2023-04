EU will Recht auf Reparatur: Diese Ansprüche können Sie dann einfordern

Teilen

Der Binnenmarktausschuss im Europaparlament hofft auf die Federführung zum Recht auf Reparatur.

Bei einem ersten Austausch mit Justizkommissar Reynders kritisierten die Abgeordneten vor allem die fehlenden Lösungen für Reparaturkosten und Gewährleistung – und die lange Verzögerung des Kommissionsvorschlags.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 03. April 2023



„Das Beste an dem Vorschlag ist, dass es ihn nun gibt“, sagt René Repasi Table Media, kurz nach der Veröffentlichung des Kommissionsentwurfs für ein Recht auf Reparatur. Der SPD-Abgeordnete ist noch sichtlich verärgert von der negativen Bewertung des Regulatory Scrutiny Boards (RSB), die für eine deutliche Verzögerung gesorgt hatte. Beim Austausch im Binnenmarktausschuss (IMCO) mit Justizkommissar Didier Reynders wenige Tage später spricht Repasi von einer „unnötigen Warteschleife von einem halben Jahr“ und drängt darauf, die Bearbeitung und Verhandlungen noch in dieser Legislaturperiode abzuschließen.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Am 22. März hatte Reynders den Vorschlag für die Richtlinie mit Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren, so der korrekte Titel, vorgestellt. Dieser konzentriert sich auf die Nutzungsphase von Produkten. Der Fokus der verwandten Ökodesign-Verordnung liegt hingegen auf der Produktionsphase, während die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel (beide Entwürfe wurden im März 2022 vorgestellt) bessere Informationen für Verbraucher zum Zeitpunkt des Warenkaufs vorsieht.

Das sieht der Entwurf vor:

einen Anspruch der Verbraucher gegenüber Herstellern auf Reparatur von Produkten, die nach EU-Recht technisch reparierbar sind,

eine Verpflichtung der Hersteller, Verbraucher über die Produkte zu unterrichten, die sie selbst reparieren müssen,

eine Matchmaking-Reparaturplattform im Internet, auf der Verbraucher Kontakt zu Reparaturbetrieben und Verkäufern instandgesetzter Waren in ihrer Region aufnehmen können,

ein europäisches Formular für Reparaturinformationen, das Verbraucher von jedem Reparaturbetrieb verlangen können, um Angebote vergleichen zu können,

einen europäischen Qualitätsstandard für Reparaturdienstleistungen, bei dem sich Reparaturbetriebe (freiwillig) zu Mindestqualitätsstandards verpflichten.

Wichtigster Hebel für Reparaturkosten ist Ökodesign

Die IMCO-Vorsitzende Anna Cavazzini (Grüne) hält den Ansatz des Entwurfs für richtig, im Falle eines Defekts der Reparatur eines Produktes Vorrang vor dem Ersatz einzuräumen. Es gebe zu dieser Frage unterschiedliche Ansichten, sagt sie im Ausschuss, doch aus Klima- und Umweltschutzperspektive sei dies der richtige Ansatz. Der Verbraucherverband BEUC etwa spricht sich dafür aus, Verbrauchern die Entscheidung zwischen Reparatur und Ersatz selbst zu überlassen, wie es die aktuelle Warenkaufrichtlinie vorsieht.

Cavazzini bedauert, dass die Warenkaufrichtlinie darüber hinaus nicht verändert werde: Es solle nach dem Vorschlag der Kommission keine verlängerte Gewährleistung für den Fall einer Reparatur und keine Anpassung der Dauer der Gewährleistung an die erwartete Lebensdauer eines Produkts geben. Repasi erklärt jedoch: „Wenn auch nur ein Artikel einer Richtlinie geöffnet ist, ist die gesamte Richtlinie geöffnet“. Das bedeute, das Parlament könne auch Änderungen anderer Teile der Warenkaufrichtlinie vorschlagen.

Die größte Hürde für eine Reparatur blieben die Kosten, kritisiert Cavazzini während der Diskussion im Ausschuss. Dies sei im Entwurf nicht ausreichend adressiert. Verbraucherinnen müssten laut der vorgeschlagenen Reparaturverpflichtung für Hersteller nach Ablauf der zwei Jahre Gewährleistung die Kosten für die Reparatur selbst tragen. Zudem gelte dies nur für Produkte, für die es in anderen Gesetzen wie der Ökodesign-Verordnung Vorgaben zur Reparierbarkeit geben wird. Cavazzini sagt, eine Anwendung auf alle Produkte sei hier vorzuziehen.



Mehr Spielräume für Mitgliedstaaten

„Die Feststellung der Kosten der Reparatur liegt voll und ganz im Ermessen des Herstellers, der – zumindest wie die Produkte im Moment ausgestaltet sind – keinen wirklichen Anreiz hat, Reparaturen durchzuführen“, kritisiert auch Repasi im Gespräch mit Table Media. Ein Design mit dem Ziel einer besseren Austauschbarkeit von Einzelteilen wie Akkus würde sich deshalb positiv auf die Kosten auswirken.

Reynders verweist die Abgeordneten auf das Zusammenspiel des Entwurfs mit der Ökodesign-Verordnung und der Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel. So sei das nachhaltige Produktdesign der erste Schritt und würde am Ende auch die Kosten für Ersatzteile und Reparatur reduzieren.

Repasi hat darüber hinaus Bedenken aufgrund der vorgeschlagenen Vollharmonisierung der Richtlinie. „Das heißt, dass Mitgliedstaaten von dem, was da steht, im Guten wie im Schlechten nicht mehr abweichen dürfen.“ Er befürchtet, dass in der Konsequenz Maßnahmen, die Anreize für das Recht auf Reparatur schaffen wollen, aber nicht von dieser Richtlinie erfasst sind, nicht umgesetzt würden.

Einige Länder gehen voran

Weniger Harmonisierung könnte in diesem Fall den Mitgliedstaaten mehr Spielräume für weitergehende Maßnahmen bieten – es gebe mehr Möglichkeiten, um Maßnahmen zu testen. „Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass dieser Entwurf viele Elemente gar nicht erfasst, die man eigentlich braucht, damit das Recht auf Reparatur zielführend ist.“

Einige Mitgliedstaaten haben bereits Maßnahmen eingeführt, die Anreize für Reparaturen schafften: Österreich bietet seit vergangenem Jahr einen Bonus von bis zu 200 Euro für die Reparatur von Elektrogeräten an, Frankreich führte Anfang 2021 einen Reparaturindex ein, der die Reparierbarkeit von Smartphones, Fernsehern und drei weiteren Produktgruppen bewertet und auf einem Produktlabel sichtbar macht.

Ein weiterer Kritikpunkt der Abgeordneten: das Problem der frühzeitigen Obsoleszenz von Produkten. Dieses werde im Vorschlag kaum adressiert, erklärte Tomislav Sokol (EVP), obwohl einige Hersteller die Lebensdauer ihrer Produkte bewusst verkürzten, sodass diese kurz nach Ablauf der Gewährleistung kaputt gingen. Darüber hinaus gibt es auch eine psychologische Obsoleszenz: der durch Marketingstrategien erzeugte Eindruck, ein Smartphone oder Laptop wäre ohne das neueste Update veraltet und nicht mehr zu gebrauchen. Auch hier bestehen Überschneidungen mit der Ökodesign-Verordnung. Man müsse noch schauen, ob und wo das Problem zielführend behandelt werden kann, sagt Repasi.

Von Leonie Düngefeld