Das sind die größten Gassparer in Europa - Deutschland nur im Mittelfeld

Von: Markus Hofstetter

Die europäischen Verbraucher und die Industrie sind angehalten, den Erdgasverbrauch zu senken. Auch wegen des warmen Winters scheint das gut zu klappen. Doch Deutschland schafft es nur ins Mittelfeld.

Brüssel - Deutschlands oberster Gasaufseher, der Netzagentur-Präsident Klaus Müller, konnte zuletzt zufrieden sein. Hierzulande ist in der Woche ab dem 13. Februar rund 23 Prozent weniger Gas verbraucht worden als im Schnitt der Jahre 2018 bis 2021. Eine Rolle hat dabei auch gespielt, dass es in diesem Zeitraum wärmer war als in den Vorjahren.

Doch im europäischen Vergleich liegen die Deutschen bei Gassparen nur im Mittelfeld. Das zeigen die neuesten Zahlen der Energie-Experten des Brüsseler Thinktanks Bruegel, die die Gas-Verbrauchsdaten europäischer Länder aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen haben.

Gaseinsparungen der Länder: Im EU-Durchschnitt wurden im Januar 25 Prozent weniger verbraucht

Die aktuellen Zahlen beziehen sich auf den Januar 2023. Sie zeigen, dass Europa das EU-Ziel im Schnitt erfüllt hat. Die EU-Kommission will, dass sich die Gasnachfrage von August 2022 bis März 2023 im Vergleich zum Schnitt der vorangegangenen fünf Jahre um 15 Prozent verringern soll. Verpflichtend ist das Sparprogramm jedoch nicht.

Laut Bruegel verbrauchten die Länder, für die bereits Daten vorlagen, im Januar 2023 rund 25 Prozent weniger als im entsprechenden Monatsdurchschnitt der Jahre 2019 bis 2021. Am bemerkenswertesten war demnach ein Rückgang der Gasnachfrage für die Stromerzeugung um 28 Prozent. Dies sei ein positives Zeichen für die europäischen Energiebilanzen, da bisher im Stromsektor wenig Gas eingespart wurde, weil die Produktion anderer Brennstoffe geringer war als üblich, heißt es in dem Bericht der Denkfabrik.

Gaseinsparungen der EU-Länder: Iren sind das Schlusslicht

Deutschland liegt mit Gesamteinsparungen von 25 Prozent im Mittelfeld. In der Industrie lag der Rückgang bei 27 Prozent, in den Haushalten bei 25 Prozent und bei der Stromerzeugung bei zwölf Prozent.

Spar-Europameister sind die Esten. Sie verbrauchten insgesamt 38 Prozent weniger Gas. Es folgen Portugal mit 36 Prozent und die Niederlande und Dänemark mit jeweils 33 Prozent. Das Schlusslicht in der Bruegel-Statistik ist Irland. Dort sank der Gasverbrauch nur um sieben Prozent.

Gaseinsparungen in der EU: 2022 sank die Nachfrage um zwölf Prozent

Auf 2022 bezogen wurde das geplante Einsparziel noch nicht erreicht. Bruegel schätzt, dass die Erdgasnachfrage in der EU - ohne Speicherbefüllung - im vergangenen Jahr um zwölf Prozent niedriger war als im Durchschnitt des Zeitraums 2019 bis 2021.

Demnach war während der Sommermonate die Industrie für den größten Teil des Rückgangs verantwortlich. In den Haushalten gab es im Oktober und November einen erheblichen Rückgang, was Bruegel teilweise auf das überdurchschnittlich warme Wetter zurückführt. Als es Anfang Dezember besonders kalt, sank die Nachfrage der Haushalte nicht so stark.