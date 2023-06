Tricksereien bei der Energiepreisbremse: Kartellamt nimmt weitere Versorger ins Visier

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Bundeskartellamt in Bonn: Die Wettbewerbsaufseher haben ihre Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs bei staatlichen Energiepreisbremsen ausgeweitet. © Oliver Berg/dpa

Das Bundeskartellamt erhöht den Druck auf Versorger: Jetzt nehmen die Wettbewerbshüter auch Stromversorger wegen des Verdachts des Missbrauchs bei der Energiepreisbremse im Visier

Bonn - Das Bundeskartellamt nimmt weitere Versorger wegen des Verdachts des Missbrauches im Zusammenhang mit den staatlichen Energiepreisbremse ins Visier. Die Prüfverfahren wegen möglicherweise überhöhter Erstattungsanträge betreffe eine zweistellige Zahl von Stromversorgern, die Vorauszahlungsanträge nach den Preisbremsen-Gesetzen gestellt hätten, sagte der Präsident der Bonner Behörde, Andreas Mundt, am Donnerstag.

Es handele sich um Vertriebsgesellschaften großer Energiekonzerne ebenso wie Stadtwerke, Regionalversorger und auch kleinere Discounter sowie Anbieter mit Schwerpunkt erneuerbare Energien. Zusätzlich würden einige Versorger geprüft, die für die Belieferung von Großabnehmern Erstattungen geltend gemacht hätten.

Kartellamt: Umfassende Datenanalyse bei Stromversorgern

Für den Bereich Strom hat das Kartellamt eigenen Angaben zufolge „sämtliche Antrags- und Meldedaten der Monate Januar 2023 bis Mai 2023“ analysiert. Die Daten stammen von den Übertragungsnetzbetreibern. „Die als auffällig identifizierten Versorger werden nun insbesondere zu ihren Preisen und Kosten sowie zu deren Entwicklung im Zeitverlauf befragt“, erklärte die Behörde. Preiserhöhungen müssten dann gerechtfertigt werden.

Die Preisbremsen für Gas, Strom und Fernwärme gelten seit März, rückwirkend auch für Januar und Februar. Der Staat deckelt damit den Preis für 80 Prozent des Verbrauchs und zahlt den Versorgern die Differenz zum Marktpreis. Von vornherein gab es Befürchtungen, dass Unternehmen dies ausnutzen und Preise über dem Marktpreis verlangen könnten. Das Kartellamt hatte daher eine neue Abteilung zur Prüfung von Verdachtsfällen aufgebaut.

Kartellamt: Gasversorger und Fernwärmeanbieter seit Mai im Visier

Bereits Mitte Mai hatten die Wettbewerbshüter Verfahren gegen eine zweistellige Zahl von Gasversorgern eingeleitet. Ende Mai folgten weitere Ermittlungen gegen Fernwärmeanbieter. Jetzt sind die Stromanbieter dran. Zu Unrecht erhaltende Ausgleichszahlungen müssen zurückgezahlt werden. Zudem seien Geldbußen möglich, erklärt das Kartellamt.

Mit den Strom- und Gaspreisbremsen will die Bundesregierung die Folgen gestiegener Energiepreise für die Verbraucher oder Unternehmen mildern. Das Kartellamt will seinerseits verhindern, dass Versorger dabei staatliche Subventionen missbräuchlich in Anspruch nehmen. Die Behörde hatte dazu eigens eine Abteilung ins Leben gerufen. (rtr/AFP/utz)