Energie-Unternehmen: Deutschland verschläft Wärmewende – Dänemark schon viel weiter

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Esbjerg an der Westküste Dänemarks hat eine Großwärmepumpe bauen lassen – die größte auf CO2 basierende Meerwasser-Wärmepumpe der Welt. © Imagebroker/Imago

Deutschland steht vor einer gewaltigen Aufgabe: die Wärmewende. Doch die geht nur schleppend voran, kritisiert ein deutsches Energieunternehmen. Andere Länder sind da schon viel weiter.

Esbjerg – Die Wärmewende soll jetzt auch in Deutschland kommen. Mit neuen Gesetzen will die Ampelkoalition dafür Grundlagen schaffen – und dabei vor allem auf Wärmepumpen setzen. Das hat zwar für einen regelrechten Wärmepumpen-Boom gesorgt – trotzdem bliebt beim Ausbau noch viel Luft nach oben. Andere Länder sind da dagegen schon weiter.

Dänemark: Großwärmepumpe soll 100.000 Menschen versorgen

Dazu gehört beispielsweise unser Nachbar Dänemark. Dort sei jetzt schon über 40 Prozent der Wärme grün, berichtet der Spiegel. Und in fünf Jahren sollen überhaupt keine Heizungen mehr mit Erdgas laufen. Ein Grund, warum Dänemark bei der Wärmewende schon viel weiter ist: Das Land hat die Wärmewende schon Jahre zuvor eingeleitet und setzt dabei auf ein anderes Konzept. So sind beispielsweise zwei Drittel der dänischen Haushalte an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Und man setzt auf grüne Großprojekte – wie etwa in Esbjerg.

Die Stadt an der Westküste Dänemarks hat eine Großwärmepumpe bauen lassen – die größte auf CO2 basierende Meerwasser-Wärmepumpe der Welt. Diese soll ab Oktober 100.000 Menschen in der Region mit Wärme versorgen. Das Kohlekraftwerk, das diese Aufgabe bisher übernommen hat, wird dann abgeschaltet. Das bedeutet, dass dank der Großwärmepumpe gleich Tausende Haushalte auf einmal auf erneuerbare Wärme umgestellt werden – ohne einen einzigen Heizungstausch.

„Wird Gas, Öl und Kohle über einen zentralen Wärmeproduzenten ersetzt, ist das günstiger und geht schneller“, sagt Kenneth Jørgensen, Projektmanager der Wärmepumpe in Esbjerg, gegenüber dem Spiegel. Im besten Fall würden die Verbraucher den Wechsel nur daran merken, dass die Preise sinken.

Energieunternehmen: „Der deutsche Wärmemarkt ist ein schlafender Riese“

Der Hersteller der Großwärmepumpe für Esbjerg kommt aus Augsburg in Deutschland: MAN Energy Solutions (MAN ES). Doch warum gibt es solche Projekte dann nicht auch hierzulande? „In der Praxis vollzieht sich der Fortschritt der Wärmewende in Deutschland leider noch schleppend“, sagte Uwe Lauber, Vorstandsvorsitzender von MAN ES, der Berliner Zeitung. Großwärmepumpen seien zwar die ideale Technologie für eine effiziente und umweltfreundliche Wärmewende – hierzulande bislang aber nur in der Theorie. „Der deutsche Wärmemarkt ist ein schlafender Riese, und die Wärmewende kommt bislang nur schleppend voran“, kritisiert Lauber.

Das gemeinsame Projekt zwischen BASF und MAN ES für eine Großwärmepumpe in Ludwigshafen wurde von Seiten BASF wieder eingestampft. Das Unternehmen verfolge bislang konkrete Projekte in Dänemark, den USA und Neuseeland, aber nicht in Deutschland, so Lauber weiter gegenüber der Berliner Zeitung. Immerhin gebe es aber Gespräche mit deutschen Stadtwerken und Fernwärmeversorgern.