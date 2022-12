Elon Musk vor Rücktritt: Twitter-Nutzer stimmen gegen ihn als Firmenchef

Von: Lisa Mayerhofer

Beim Kurznachrichtendienst Twitter steht der Mehrheitsanteilseigner Elon Musk vor dem Rücktritt als Unternehmenschef. © IPPEN MEDIA

In einer von ihm selbst erstellten Twitter-Umfrage stimmte die Mehrheit für den Rücktritt von Firmenchef Elon Musk. Zuvor hatte er angegeben, sich an das Ergebnis halten zu wollen.

San Francisco – Beim Kurznachrichtendienst Twitter steht der Mehrheitsanteilseigner Elon Musk vor dem Rücktritt als Unternehmenschef. In einer vom 51-Jährigen selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich die Mehrheit am Montag für diesen Schritt aus. Musk hatte zuvor versichert, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten. (dpa)

Mehr in Kürze.