Experte nagelt gegen grüne Verkehrswende: Das E-Auto ist nur eine „Mogelpackung“

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Der Motorexperte Friedrich Indra hält es für falsch, dass die Politik wegen des Klimaschutzes nur auf Elektroautos setzt. Für ihn sind verbesserte Verbrenner und E-Fuels die bessere Wahl.

Frankfurt/Main - Ende Oktober 2022 wurde beschlossen, dass ab dem Jahr 2035 innerhalb der EU neu zugelassene Pkw keine klimaschädlichen Abgase mehr emittieren dürfen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat allerdings das Nein der FDP zu diesem Vorhaben bekräftigt, so dass das komplette Verbrennerverbot noch auf der Kippe steht.

Elektroauto ist „Mogelpackung“: Batterieproduktion erfolgt in China mit Kohlestrom

Friedrich Indra steht ganz auf der Seite von FDP-Chef Lindner. Das Elektroauto leiste keinen Beitrag zum Klimaschutz, es „handelt sich um eine Mogelpackung“, sagte der Motoren- und Fahrzeugentwickler, der 1940 in Wien geboren wurde, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Das heutige Produkt E-Auto sei einfach nicht gut genug, um den Verbrennern breitflächig den Rang abzulaufen.

Das Elektroauto ist für den Motorenentwickler Friedrich Indra eine Mogelpackung © Arnulf Hettrich/imago

Als ein großes Manko eines Elektroautos sieht der 82-Jährige den CO₂-Ausstoß bei der Batterieproduktion, die zu einem Großteil in China mit dreckigem Kohlestrom erfolge. „Werden diese Batterien dann in ein europäisches Auto eingebaut, sagt die Regierung, das sei ein sauberer Antrieb“, so Indra. Er führt auch an, dass der Zusatzstrom, den das Elektroauto braucht, nur aus Kohlekraftwerken kommen kann, da es noch zu wenig grünen Strom gibt, der zudem nicht gespeichert werden kann.

Elektroauto ist nicht massentauglich: Akzeptanz in der Gesellschaft wird geringer

Indra sieht das Elektroauto als nicht massentauglich an, sondern eher als eine sinnvolle Ergänzung in der Stadt für Wohlhabende. Auch erodiert für den Ingenieur, der unter anderem für Opel und Audi arbeitete, die Akzeptanz des Elektroautos in der Gesellschaft. „Der Kunde ist nicht so manipulierbar, wie es die Politik glaubt. Es ist nicht demokratisch, dass eine EU-Regierung den Menschen sagt: Ihr dürft nur Elektroauto fahren“, so Indra. Selbst die Chinesen ließen alle Technologien zu.

Bald werde die Regierung erkennen müssen, dass die E-Autos ohne massive Förderungen gar nicht an den Mann zu bringen seien. „Das Elektroauto bleibt ein Nischenprodukt“, ist sich Indra sicher. Denn die meisten Kunden wollten ein voll alltagstaugliches Auto, das Tag und Nacht einsatzbereit sei. Und es solle sich nach zehn Jahren verkaufen lassen. Er wolle aber niemandem das Elektroauto verbieten.

Dienstwagen-Ranking: Die zehn beliebtesten Modelle der Deutschen Fotostrecke ansehen

Verbrennermotoren sind die Zukunft: E-Fuels sollen außerhalb von Europa produziert werden

Auch von Pkws mit Wasserstoffmotoren hält 82-Jährige wegen mangelnder Praktikabilität nichts. Wasserstoff müsste auf 800 bar verdichtet und bis auf minus 40 Grad Celsius gekühlt werden. Für ihn sind eine Weiterentwicklung des Verbrennermotors und E-Fuels oder Biokraftstoffe vielversprechender. Für eine Versorgung setzt er auf Länder wie Saudi-Arabien oder Chile, deren geografische Gegebenheiten eine umweltgerechte und günstige Produktion dieser Kraftstoffe ermöglichen.

Motoren für synthetische Kraftstoffe werden laut Indra heute schon in China entwickelt. „Es ist unglaublich, dass ein technisch so hoch entwickeltes Land wie Deutschland sagt: Das brauchen wir alles nicht mehr“, kritisiert Indra. Man müsse wieder Technologieoffenheit erreichen und gegen Planwirtschaft ankämpfen.