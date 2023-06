Wegen Elektroautos: Ölbedarf wird Höhepunkt 2029 erreicht haben

Von: Patricia Huber

Teilen

Der Klimaschaden durch Öl wird immer mehr Menschen bewusst. Das macht sich auch bei der Nachfrage bemerkbar. Der Höhepunkt wird voraussichtlich noch in diesem Jahrzehnt erreicht.

Paris/New York – Der Verbrauch von Öl ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Doch mit diesem Trend könnte schon bald Schluss sein. Die weltweite Nachfrage nach Öl wird einer Analyse der Internationalen Energieagentur IEA zufolge bis 2028 deutlich langsamer ansteigen als zuletzt.

Nachfrage nach Öl: Höhepunkt in Sicht

Der Flugsektor und die petrochemische Industrie würden zwar dazu beitragen, dass der Bedarf zwischen 2022 und 2028 um sechs Prozent bis auf 105,7 Millionen Barrel Öl am Tag anwachse, hieß es im mittelfristigen Ölmarktbericht der IEA vom Mittwoch. Doch auf das Jahr gesehen werde die Nachfrage nach dem Rohstoff 2028 weniger stark ansteigen.

„Die Umstellung auf eine saubere Energiewirtschaft nimmt Fahrt auf und ein Höhepunkt der weltweiten Ölnachfrage vor dem Ende dieses Jahrzehnts ist in Sicht“, sagte IEA-Direktor Fatih Birol. Die IEA geht davon aus, dass vor allem in Transportsektor ab 2026 etwa durch mehr elektrische Fahrzeuge und Biosprit weniger Öl gebraucht werden wird. „Ölhersteller müssen auf das zunehmende Tempo des Wandels genau achtgeben und ihre Investitionsentscheidungen so vornehmen, dass ein geordneter Übergang gewährleistet wird“, sagte Birol.

Transportwesen: Ende des Öl-Trends bereits 2027

Auch die Analysten von BloombergNEF kommen zu dem Schluss, dass dank der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen die Ära des Ölbooms zu Ende gehen wird. Die Analysten gehen davon aus, dass die Gesamtnachfrage nach Öl bis 2029 ihren Höhepunkt erreichen wird. Bei der Nachfrage im Transportwesen soll dieser Wendepunkt sogar schon 2027 erreicht werden.

Die derzeitig auf den Straßen befindlichen E-Autos sorgen schon jetzt dafür, dass pro Tag 1,5 Millionen Barrel Öl eingespart werden, wie Bloomberg berichtet. Und der Trend geht weiter. Dem Nachrichtenportal zufolge stiegt die Zahl der E-Auto-Verkäufe weltweit um 62 Prozent. (ph/dpa)