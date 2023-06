„Jenseits von Gut und Böse“: Youtuber offenbart schlimme Mängel bei eGolf

Von: Patrick Freiwah

E-Autos holen gegenüber Verbrennern weiter auf. Doch ein Optimist in Sachen E-Mobilität zieht nach schlechten Erfahrungen mit einem Stromer ein ernüchterndes Fazit - und erntet breite Zustimmung.

München – Elektroautos erhitzen die Gemüter: Für die einen sind sie ökologische Heilsbringer zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes, für die anderen Vernichter von traditionellem Fahrspaß. Im Zuge dieser Debatte geht oftmals unter, dass moderne Fahrzeuge auch abseits der Antriebseinheit wesentlich mehr Elektronik als früher an Bord haben.

Dass Stromer dann bereits aufgrund des elektrischen Kraftspenders fehleranfällig sein können, zeigen Erfahrungen eines YouTube-Nutzers, der prinzipiell ein Fan von umweltfreundlichen Technologien ist: Nils Kleefeld veröffentlicht unter „Sonne Frei Haus“ auf der Video-Plattform Erfahrungen und Ratgeber zum Thema Solarenergie und effiziente Stromgewinnung.

VW e-Golf: Elektroauto gibt nach knapp 100.000 km schon den Geist auf

Vor Jahren legte er sich zudem ein Elektroauto zu und teilte Erfahrungen, die ein schlechtes Licht auf diese Gattung werfen. Seine Erkenntnisse über den VW e-Golf sind ernüchternd, worüber zunächst EFahrer.com berichtete. Denn nach fünf Jahren und einer Laufleistung von gerade mal 102.000 Kilometern gab es grundlegende Probleme mit der Batterie. „Fehler: Elektrosystem. Stopp!“, habe das System des Stromers angezeigt. Die ersten zweimal habe das E-Auto von Volkswagen wieder funktioniert, beim dritten Mal ging gar nichts mehr.

Heraus kam, dass der e-Golf von VW aufgrund kaputter Akku-Module für rund 7000 Euro repariert werden müsse. Erst auf Nachfrage profitierte Kleefeld jedoch von der achtjährigen Garantie auf den Energiespender: Die Voraussetzung war, dass die nötigen Service-Besuche bei VW-Vertragswerkstätten stattfanden. Hier lauert also eine Hürde, über die der ein oder andere E-Auto-Käufer in der Vergangenheit schon gestolpert sein dürfte.

„Erschreckend“ findet der Influencer das Thema Nachhaltigkeit, von dem in seinem Fall nicht die Rede sein könne: Bereits nach fünf Jahren war die Hochvoltbatterie des VW e-Golf kaputt. Dazu gab es ein weiteres Problem: „Der Klimakompressor ist ebenfalls defekt“, wurde ihm mitgeteilt – obwohl das Bauteil erst zwei Jahre zuvor erneuert wurde. Auch hier hatte der Mann Glück im Unglück: dank einer freiwilligen Garantieverlängerung für 400 Euro pro Jahr, welche derartige Schäden auffängt.

Ladestation für E-Autos: Fahrzeuge der Zukunft sollen vorzugsweise mit Strom betankt werden. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Auch Probleme mit der Schaltung hatte es gegeben, worauf Werkstattbesuche nötig waren. Letztlich hätte Kleefeld also mit weniger Glück für sein fehleranfälliges E-Auto Tausende von Euro an Reparaturkosten gezahlt, was ihn an der Tauglichkeit dieser Antriebsgattung mittlerweile erheblich zweifeln lässt.

Denn auch der anschließende Werkstattbesuch sollte die Probleme mit dem VW e-Golf nicht beheben können, im Gegenteil:

VW-Elektroauto nach fünf Jahren: Akku fehlerhaft, Reichweite geschrumpft

In einem späteren Video erklärt der YouTuber, dass beim Elektroauto die mögliche Reichweite im aufgeladenen Zustand auf unter 200 Kilometer geschrumpft war. Also stand wieder ein Besuch in der Werkstatt an - aufgrund der geringeren Batterie-Kapazität. Nils Kleefeld führt aus, dass der Fehler in Wolfsburg geprüft werden musste. Das dauerte - und Volkswagen erkannte schließlich, dass ein mehrmaliges, vollständiges Ent- und Aufladen das Problem beheben könne.

Nachdem das E-Auto zu Hause zweimal komplett ent- und wieder aufgeladen wurde (ohne Unterbrechung per AC an der Haushaltssteckdose), sei die potenzielle Reichweite des VW-Elektroautos endlich wieder gestiegen. Diesen Trick bestätigen unter dem Clip zahlreiche YouTube-Nutzer, die unabhängig der Marke ähnliche Erfahrungen machten.

Angesichts seiner Erlebnisse zeigt sich Kleefeld ernüchtert. Positiv bewertet der Mann zumindest den VW-Kundenservice, der ihn zuverlässig auf dem Laufenden gehalten habe.

Nicht nur E-Autos: Nutzer hadern mit Qualität von modernen Fahrzeugen

In den Kommentaren berichten User von ähnlichen Erfahrungen, nicht nur bei Elektroautos, deren Absatz stagniert: Ein Nutzer berichtet von seinen Erlebnissen als Leiter einer Werkstatt - und erklärt, dass generell die Qualität bei modernen Fahrzeugen erheblich gesunken sei. Das meint er auch im Hinblick auf die Haltbarkeit. „Das Auto muss genau so lange halten, wie die Anschlussgarantie dauert, dann folgen Reparaturen, die preislich jenseits von Gut und Böse sind”, urteilt der Verfasser kritisch.

Weil es von den meisten Autobesitzern so hingenommen werde, würde sich an dieser Entwicklung auch nichts ändern, so der Kommentator. Dies habe auch mit der gestiegenen Bedeutung von elektronischen Komponenten zu tun, urteilt ein anderer: „Das ist ja nicht nur im Kfz-Bereich so. Ein Fernseher hält heute nur noch fünf Jahre, wenn überhaupt. Der Grund: Elektronikprobleme und billige Verschleißteile. Ein Kernproblem unserer Konsumgesellschaft.” (PF)