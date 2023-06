E-Motor stottert: Warum Elektroautos in Deutschland kaum vorankommen

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Elektroautos werden breit gefördert. Dennoch ist die Nachfrage bei E-Mobilität in Deutschland schleppend. Dafür gibt es mehrere Ursachen, die im Weg stehen.

München - Elektroautos werden in Deutschland seit Jahren massiv gefördert. Die Offensive in Sachen E-Mobilität hat jedoch nicht dazu geführt, dass Stromer in der Käufergunst bereits gleichauf mit Verbrennermodellen liegen. Vielmehr sieht es danach aus, als werden im Jahr 2023 die Absatzzahlen von E-Autos hierzulande sogar zurückgehen:

Vergangenes Jahr gab es laut KBA 470.559 Elektroauto-Neuzulassungen, was einen neuen Bestwert bedeutete. In den ersten fünf Monaten 2023 stagnierte diese Zahl jedoch: Mit bislang rund 167.000 Fahrzeugen von Januar bis Mai droht die Zahl des Vorjahres verpasst zu werden. Dabei ist das Angebot an BEV-Modellen größer denn je, während die potenziellen Reichweiten stetig höher werden.

Elektroautos in Deutschland: Hohe Preise lähmen die E-Mobilität

Mit etwa 50 Prozent ging 2022 die Hälfte der Neuzulassungen an die Benzin- und Dieselfraktion. Woran liegt es, dass trotz E-Offensive Autokäufer mit Vorliebe zu traditionellen Antrieben greifen? Folgende Schwachpunkte sind bei Elektroautos allgegenwärtig:

Preise: Im Vergleich zu Autos mit Verbrenner sind Stromer weiterhin kostspieliger. Ob das für den Unterhalt gilt, hängt letztlich vom individuellen Fahrverhalten ab. In Sachen Anschaffung waren und sind E-Autos nach wie vor teurer. Höhere Produktionskosten lassen die Preise in die Höhe schnellen, zudem gibt es noch zu wenig E-Autos im bezahlbaren Preisspektrum. Umgekehrt sind E-Modelle noch nicht lange genug zeitgemäß, als dass 2023 schon ein ausreichendes Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt vorhanden wäre - und auf dem spielen sich in Deutschland rund zwei Drittel der Zulassungen ab. Vermeintlich bezahlbare E-Autos wie der VW ID.3 lässt sich Volkswagen knapp 40.000 Euro kosten, für kleine City-Stromer von Renault (Twingo Electric) oder Opel (Corsa-e) werden Preise von rund 30.000 Euro fällig. Wird ein E-Auto mit höherer Reichweite gewünscht, müsste es eines der größeren Modelle sein - und die wiederum sind nochmal teurer.

Symbol für Elektroauto-Parkplatz: Hierzulande kommt die E-Mobilität nicht so recht in Schwung. © IMAGO/Christian Fink

Hindernisse von E-Autos: Lade-Infrastruktur nicht vergleichbar mit Verbrennern

Lade-Thematik: Nach wie vor ist die Infrastruktur bei den Ladestationen ausbaufähig. Die Zahl der Stromtankstellen wächst zwar kontinuierlich, jedoch stellt für Elektroauto-Fahrer abseits der heimischen Wallbox die Übersicht auf passende Ladepunkte eine Herausforderung dar. Viele Anbieter und eigene Apps erschweren das Auffinden einer günstigen Option, wenn es um einen Preisvergleich geht. Vorzugsweise wird schließlich beim Ladenetz des eigenen Anbieters geladen, denn dort ist der Kilowattstundenpreis niedriger.

Im Vergleich zu einer Tankstelle - wo Autofahrer für Treibstoff einen festgelegten Literpreis zahlen - erfordert die Suche nach einer Ladeoption in unterschiedlichen Regionen mehr Zeit. Nochmal problematischer sei dieser Aspekt bei Fahrten im Ausland, wie das Portal BusinessInsider schildert: Einige Dienstleister hätten Kooperationen mit bestimmten Anbietern, andere nicht. Das mache die Lage insgesamt unübersichtlich und es dauert teilweise lange, eine kompatible Ladestelle ausfindig zu machen. Das stelle besonders Neulinge in Sachen E-Mobilität oftmals vor Probleme.

Warum Verbrenner neben E-Autos existieren müssen Fotostrecke ansehen

Stromer: Komplexere Bauweise sorgt für längere Lieferzeiten

Lieferzeiten: Auch wenn die Motorentechnik weniger anfällig für Aussetzer sein soll: Elektroautos haben eine komplexere Steuereinheit an Bord. Ein Experte bezeichnet die Gattung sogar als „Mogelpackung“. Aufgrund der Abhängigkeit von Prozessoren und Chips sind die Lieferzeiten für aktuelle Modelle teilweise höher als ein Jahr. Dem Vernehmen nach muss auf manche Stromer aufgrund fehlender Elektro-Bauteile teilweise noch länger gewartet werden, bis das bestellte Fahrzeug geliefert wird. Im Zuge dessen - und komplexer Lieferketten - kann die weltweit immer größere Nachfrage nur schleppend befriedigt werden. Interessanterweise seien manche E-Autos wie das Tesla Model Y schnell verfügbar, laut Carwow.de beträgt die Wartezeit zwischen einem bis fünf Monate. Die Alternative: Man greift zu einem beim Händler stehenden Neuwagen – oder zu einem gebrauchten E-Auto (siehe oben).

Derweil droht harte Konkurrenz für VW und BMW: BYD will zehn Prozent des deutschen Automarktes. (PF)