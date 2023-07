Experte ist sich sicher: Das EU-Verbrennerverbot wird kippen

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die meisten Autohersteller setzen offiziell auf E-Mobilität. Doch ein Experte glaubt, dass sie einen Plan B haben, falls das Verbrennerverbot der EU gekippt werden sollte.

München - Die EU will ab 2035 die Neuzulassung von Autos mit Verbrennermotoren verbieten. Deshalb bauen viele traditionelle Autoproduzenten ihr Angebot an Elektromodellen aus und setzen sich ehrgeizige Ziele. Bei BMW soll bis 2030 jedes zweite Fahrzeug in Europa elektrisch angetrieben werden. VW strebt bis dahin sogar einen Anteil von über 70 Prozent an.

Experte erwartet Aus für Verbrennerverbot: Autohersteller haben Plan B

Das klingt so, als hätten die Autohersteller den Verbrennermotor bereits abgeschrieben. Doch Fritz Indra sieht das ganz anders. In einem Interview mit dem Focus sagte der 1940 in Wien geborene Motoren- und Fahrzeugentwickler, dass Autohersteller wie VW oder Mercedes-Benz offiziell zwar stark auf E-Mobilität setzen, seiner Meinung nach aber einen Plan B hätten.

Autohersteller wie VW setzen stark auf die Elektromobilität. © Volkswagen

Indras Einschätzung stützt sich auf mehrere Fakten. So habe ein VW-Ingenieur wenige Wochen vor dem Motorensymposium in Wien, das Ende April stattfand, in kleinerem Kreis den neuen 1,5-Liter-TFSI-Evo-2 vorgestellt. Und bei einem Vortrag von Mercedes in Wien sei eine neue Plattform angekündigt worden, die offen für alle Antriebsarten ist. In dieser Plattform könnten auch Verbrennungsmotoren verbaut werden, die derzeit entwickelt werden. Und bei VW arbeiten nach seinen Informationen 2300 Mitarbeiter am Verbrenner.

Experte erwartet Aus für Verbrennerverbot: Anteil der Elektroautos soll langfristig bei nur 15 Prozent liegen

Dass die Autobauer nicht offen darüber sprechen, liegt laut Indra am politischen Druck und an den Börsen, die Bekenntnisse zu Verbrennern mit fallenden Aktienkursen abstrafen würden. Dennoch ist Indra sich sicher: „Ich bin überzeugt, dass das Verbrennerverbot kippen wird.“ Dies soll spätestens 2026 passieren, wenn die Planung bei der EU einer Revision unterzogen wird.

Elektroauto-Markt in China boomt: Zehn Marken, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Ein Grund dafür sind laut Indra auch die Verbraucher, die bei einem tatsächlichen Aus vorher Autos mit Verbrennermotoren kaufen und diese viele Jahre lang fahren würden. „Dann wäre das Geld in die Produktionsanlagen umsonst investiert und wir laufen in eine wirtschaftliche Katastrophe.“ Langfristig hält Indra einen Anteil von 85 Prozent Verbrennerautos für möglich, nur 15 Prozent würden dann auf Elektroautos entfallen.