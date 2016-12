5,1 Prozent Lohnzuschlag: Tarif-Einigung bei der Bahn

Drei lange Schlusssitzungen

Berlin - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben sich auf einen Tarifvertrag für 150.000 Beschäftigte geeinigt.

Die Beschäftigten der Deutschen Bahn bekommen bis Ende 2018 in zwei Schritten gut fünf Prozent mehr Lohn. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einigten sich am Montag nach Angaben beider Tarifparteien in Berlin auf einen Tarifvertrag. Damit gibt es keine Warnstreiks vor Weihnachten bei der Bahn.

Ab April gebe es zunächst einen Zuschlag von 2,5 Prozent, sagte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. Ab Januar 2018 kommen weitere 2,6 Prozent hinzu. Allerdings können die Beschäftigten wählen, ob sie auf diese Lohnerhöhung verzichten, um pro Woche eine Stunde kürzer zu arbeiten oder jährlich sechs Tage mehr Urlaub zu erhalten.

Der bisherige Tarifvertrag war Ende September ausgelaufen. Als Ausgleich für die Monate bis zur ersten Lohnanhebung erhalten die Beschäftigten demnach eine Einmalzahlung in Höhe von 550 Euro.

"Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein, die Verhandlungen haben sich für uns gelohnt", sagte Rusch-Ziemba nach dem Tarifabschluss. Die EVG war mit einer Forderung von sieben Prozent Plus in die Verhandlungen gegangen.

Er freue sich für die Kunden, dass ein Arbeitskampf abgewendet worden sei, sagte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber. Die Bahn sei mit dem Tarifabschluss an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit gegangen.

Der Lohntarifvertrag läuft 24 Monate bis Ende September 2018. Begleitende Tarifverträge etwa zur Arbeit 4.0 oder zur Ausbildung gelten bis Ende 2018.

afp

