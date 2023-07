Russland: Familien-Molkerei Ehrmann mit sattem Umsatzplus im Putin-Reich

Von: Bettina Menzel

Die Ehrmann AG hat ihren Sitz in Oberschönegg im Unterallgäu und ist eine der größten Molkereien in Deutschland. © IMAGO / Manfred Segerer

Unternehmen mit Sitz in G7-Staaten oder der EU spülten im vergangenen Jahr die meisten Gewinnsteuern in Putins Kriegskassen. Die Familienmolkerei Ehrmann weitete ihr Russland-Geschäft noch aus.

Oberschönegg – Über 1000 westliche Firmen machen auch mehr als 500 Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs weiterhin Geschäfte mit Moskau. Unter den Top Drei der deutschen Unternehmen mit dem größten Umsatzplus in Russland findet sich die bayerische Familien-Molkerei Ehrmann. Das geht aus einer Studie der Kyiv School of Economics (KSE) und der Nichtregierungsorganisation B4Ukraine vom Juni hervor.

Familien-Molkerei macht Geschäfte in über 70 Ländern – darunter weiterhin Russland

Bereits im Jahr 1994 begann Ehrmann seine Produkte auch nach Russland zu exportieren. „In der Nähe von Moskau haben wir einen weiteren Produktionsstandort für den russischen Markt aufgebaut“, teilte ein Image-Video der Molkerei aus dem Jahr 2020 den Zuschauern mit. Laut Fachmedien betreibt die Firma dort seit 2021 sogar zwei Werke. „Die Familien-Molkerei aus dem Allgäu“, wie sich Ehrmann laut Unternehmenshomepage selbst bezeichnet, macht Geschäfte in über 70 Ländern der Welt. Insgesamt hat der Konzern 3.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2021 eigenen Angaben zufolge 800 Millionen Euro. Der Untersuchung von KSE und B4Ukraine zufolge stammten im vergangenen Jahr 470 Millionen US-Dollar (etwa 429 Millionen Euro) aus Russland – gemessen am Vorkriegsjahr wären das über 50 Prozent des gesamten Umsatzes.

Größtes Umsatzwachstum deutscher Unternehmen im Jahr 2022

1. Uniper

2. Metro

3. Ehrmann

4. Hochland

„Das Hauptrisiko für unser Geschäft ist der Kriegsausbruch in der Ukraine mit Russland als kriegsführender Partei, der weltweit zu erheblichen Sanktionen gegenüber Russland geführt hat“, hieß es laut Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Ehrmann-Geschäftsbericht des Jahres 2022. Umsatzeinbrüche von bis zu 26 Prozent seien möglich, sofern man die Geschäfte in Russland nicht aufrechterhalten könne. Der Fortbestand des Unternehmens sei indes nicht gefährdet, hieß es weiter. Während andere noch in Russland tätige Unternehmen wie Unilever den russischen Angriff offiziell verurteilen, gibt man sich im Ehrmann-Firmensitz zugeknöpft. Mehrere Anfragen von Medien, darunter der FAZ, blieben unbeantwortet.

Westliche Firmen spülen weiterhin Millionen in Putins Kriegskassen

Die Sanktionen des Westens haben das Ziel, Putins Kriegskassen zu leeren und ihm so die finanziellen Mittel für die Invasion zu entziehen. Während die russischen Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas zuletzt drastisch sanken, überweisen zahlreiche westliche Firmen allerdings weiterhin üppige Gewinnsteuer an den Kreml. Am meisten Geld strömt dabei von Firmen aus den G7-Staaten und der EU nach Moskau, deutsche Unternehmen liegen auf Platz zwei hinter den USA. Die Geschäfte der Firmen verstoßen nicht gegen die Sanktionen und sind damit legal. Doch die Ukraine macht deutlich, was sie davon hält. Das britische Unternehmen Unilever etwa hatte seinen Gewinn in Russland zuletzt verdoppelt, Kiew setze den Konzern daraufhin auf die Liste der Kriegssponsoren.

Lebensmittel wie Milchprodukte seien in erster Linie Grundnahrungsmittel und kein Kampfstoff. Zudem gäbe es unterschiedlich große Hürden für eine Geschäftsaufgabe, sagte Dominik Enste, Professor für Wirtschaftsethik am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln dem Deutschlandfunk. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt die Abwanderung westlicher Firmen weiter erschwert, wie ein geheimer Gesetzesentwurf zeigte, den die Financial Times einsehen konnte. Einige in Russland verbliebene Firmen rechtfertigen sich mit dem Argument, die Bevölkerung mit „lebenswichtigen“ Gütern zu versorgen. „Angesichts der Tatsache, dass diese Firmen auch Produktlinien haben, die eindeutig nicht in diese Kategorie fallen, muss dieser Einwand sehr viel genauer geprüft werden“, hieß es dazu vonseiten der Studienautoren der Nichtregierungsorganisation B4Ukraine.