Ehegattensplitting und Witwenrente: Dafür zahlt der Staat Milliarden

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Vom Staat wird vor allem ein Familienmodell gefördert: die Alleinverdienerehe. © Ralph Peters/IMAGO

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer will die Witwenrente abschaffen, SPD-Chef Klingbeil das Ehegattensplitting. Beide Maßnahmen kosten den Staat und den Steuerzahlern viel Geld.

München – Es ist eine Rollenverteilung wie in den 50er Jahren: Der Mann verdient das Geld, die Frau bleibt Zuhause, kümmert sich um Haushalt und Kinder oder pflegt die Eltern und Schwiegereltern. Zwar hat sich mittlerweile einiges geändert und viele Mütter und Frauen stehen im Erwerbsleben – doch wird vom Staat weiter vor allem ein Familienmodell gefördert: die Alleinverdienerehe.

Diesen Vorwurf gibt es schon länger. Nun ist er wieder hochgekocht – nach dem Vorschlag der Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, die Witwenrente abzuschaffen. SPD-Chef Lars Klingbeil brachte zu dieser Diskussion noch die Idee ins Spiel, das Ehegattensplitting bei der Steuer für neue Ehen abzuschaffen. Beide Maßnahmen kosten den Staat Milliarden – und helfen vor allem Alleinverdienerehen. Sie lassen damit viele Familien und Kinder in Deutschland außen vor.

Witwenrente und Rentensplitting im Vergleich: Wer arbeitet, hat einen Nachteil

Das zeigt sich beispielsweise am prominenten Beispiel der Witwenrente. Durch diese werden Ansprüche auf Zahlungen aus den Rentenkassen erworben, ohne jemals einzuzahlen. So kann beispielsweise Witwen oder Witwer, die nie erwerbstätig waren und damit keinen Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben, trotzdem Geld daraus erhalten, wenn der erwerbstätige Partner stirbt. Dabei haben sie in diesem Fall sogar Vorteile gegenüber den Hinterbliebenen, die selbst in die Rentenkasse eingezahlt haben. Laut der Wirtschaftsweisen Schnitzer liege in dem Modell einen Fehlanreiz, der vor allem Ehefrauen von der Erwerbstätigkeit abhalten könnte.

Ihr Vorschlag: Die Witwenrente durch das Rentensplitting zu ersetzen. Dabei werden die in einer Ehe von beiden erworbenen Rentenansprüche hälftig aufgeteilt. Derzeit erhalten Ehepartner mindestens 55 Prozent der Rente des verstorbenen Partners. Am höchsten fällt die Witwenrente dabei aus, wenn der oder die Hinterbliebene kein eigenes Einkommen hat. Denn eigenes Einkommen – wie etwa eine eigene Rente – wird auf die Witwenrente angerechnet und schmälert sie damit.

2021 wurden insgesamt 45,2 Milliarden Euro an Witwen- und Witwerrenten ausgezahlt – ein Teil davon würde durch eine Umstellung auf das Rentensplitting entfallen, berichtet die taz. So erhielten 2022 5,3 Millionen Menschen eine Witwenrente, wovon etwa 1,2 Millionen keine eigenen Rentenansprüche hatten. Der Rest erhalte die Hinterbliebenenrente zusätzlich zu anderem Einkommen.

Ehegattensplitting: Es geht um Milliarden Euro

Dann gibt es noch das Ehegattensplitting: Dabei wird das gemeinsame Einkommen eines Paares halbiert, die darauf entfallende Einkommensteuer berechnet und die Steuerschuld anschließend verdoppelt. Das nutzt vor allem Paaren, bei denen einer viel und der andere wenig verdient. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil schlug deshalb im Juli die Abschaffung des Ehegattensplittings statt der geplanten Kürzung des Elterngeldes vor. Finanzminister Christian Lindner (FDP) teilte dem Vorschlag aber eine Absage. Das Ehegattensplitting sei „ein aus dem Grundgesetz abgeleitetes Recht“, sagte Lindner in der Bild am Sonntag.

Dieses kostet den deutschen Staat allerdings viel Geld: Allein im Jahr 2021 dürfte sich die Steuerersparnis durch das Ehegattensplitting auf 28,1 Milliarden Euro summiert haben, berichtet der Spiegel unter Berufung auf die Bertelsmann Stiftung. Laut Bundesfinanzministerium entfallen jedoch nur 58 Prozent der Ersparnis auf Paare mit steuerlich zu berücksichtigenden Kindern, so das Magazin weiter. Grob gesagt bringen die Maßnahmen also beispielsweise dem nicht erwerbstätigen kinderlosen Partner oder Partnerin eines Vorstandes oder einer Chefärztin mehr als Alleinerziehenden oder einer Familie, bei der beide Elternteile im Niedriglohnsektor arbeiten.

Mit Material der dpa und AFP