„Kalter Krieg“: Edeka benennt beliebtes Eis wegen Ukraine-Konflikt um

Von: Patricia Huber

Wegen des Ukraine-Krieges hat Edeka nicht nur russische Produkte aus dem Sortiment genommen. Ein Produkt „Moskauer Art“ wurde jetzt sogar umbenannt.

Hamburg – Bereits Anfang März haben Edeka, Aldi, Rewe und Co. zahlreiche russische Produkte aus dem Supermarkt-Sortiment genommen. Dabei handelte es sich um in Russland selbst produzierte Waren, die aufgrund des Ukraine-Krieges nicht mehr verkauft wurden. Edeka ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und hat sogar ein Eigenmarken-Produkt umbenannt – um Solidarität zu zeigen.

Edeka benennt Eis-Sandwich in „Kiewer Art“ um

Das Eis-Sandwich von Gut & Günstig wird jetzt nicht mehr unter dem Titel „Moskauer Art“ verkauft. Mittlerweile ist es das Sandwich „Kiewer Art“. Es trägt mittlerweile also den Namen der ukrainischen Hauptstadt, nicht mehr den der russischen. Darüber berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Änderung hat Edeka auch ganz deutlich gekennzeichnet. Der alte Name ist nämlich immer noch auf der Verpackung zu lesen. Er ist lediglich durchgestrichen und darunter prangt die neue Bezeichnung.

Edeka möchte mit Umbenennung Solidarität zeigen

Edeka-Sprecherin Miriam Heimberg erklärt gegenüber RND, was es damit auf sich hat: „Die Geschehnisse in der Ukraine machen uns nach wie vor sehr betroffen. Uns liegt es am Herzen, unsere Solidarität weiterhin zum Ausdruck zu bringen, und wir sind der Überzeugung, dass man das auch mit kleinen Gesten zeigen kann.“ Doch die Verpackung, wie sie derzeit verkauft wird, soll nicht so bleiben. Der Namenszusatz „Kiewer Art“ soll schließlich auch wieder verschwinden. Dann würde das Eis schließlich nur noch „Ice Snack Sandwich“ heißen.

Umbenennungs-Aktion als „Ausdruck von Hilflosigkeit“

Aber bemerken Kunden eine solche Namensänderung überhaupt? Und wie kommt das an? Die Sprachwissenschaftlerin Konstanze Marx erklärt dem RND, dass es sich bei der Aktion eher um einen „Ausdruck von Hilflosigkeit“ handeln würde. „Wir greifen auf kulturelle Praktiken zurück, die uns Protest und Distanzierung erlauben“, erklärt sie. Schließlich habe der Durchschnittsbürger so gut wie keine Handlungsmöglichkeiten, um wirklich aktiv etwas gegen den Krieg zu tun.

Auf Reddit amüsieren sich die Nutzer über die Namensänderung, die Russland wohl kaum interessieren dürfte. Daher haben sich einige Nutzer Wortspiele einfallen lassen. In den Kommentaren zur Meldung heißt es dann „Kalter Krieg“, oder „Die schweren Waffeln gehen alle an die Ukraine.“ Ein anderer fragt sich, ob die Kekse „Russisch Brot“ nun auch zu „Ukrainisch Brot“ werden. (ph)