Rettung für Verbrenner: Wird E-Fuel so günstig wie Benzin und Diesel?

Von: Markus Hofstetter

Autos mit Verbrennermotoren sollen auch nach 2035 noch fahren dürfen, aber nur mit E-Fuel. Doch wird man sich das Tanken dann überhaupt leisten können?

Brüssel - Lange und heftig haben sich die EU und Deutschland über das Verbrenner-Aus ab 2035 gestritten. Dann kam es am Freitag (24. März) zu einer Einigung. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor können auch nach 2035 neu zugelassen werden, wenn sie ausschließlich CO₂-neutrale Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, tanken.

Preis für E-Fuel: Derzeit kostet ein Liter fünf bis sechs Euro

Doch können sich Otto Normalverbraucher das Tanken mit E-Fuels überhaupt leisten? Derzeit wohl nicht. Momentan kostet ein Liter des CO₂-neutralen Kraftstoffes des Start-ups P1 Performance Fuels fünf bis sechs Euro. Ändern könnte sich das, wenn die Ölindustrie massiv in das Geschäft mit dem Klimasprit einsteigt. „Eine großflächige E-Fuels-Produktion wird langfristig Kraftstoffkosten unter einem Euro pro Liter ermöglichen“, so Thomas Koch, Verkehrsprofessor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegenüber der Bild. Zum Vergleich: Bei einem Liter E10 liegt der Produktpreis 73,4 Cent.

Wenn E-Fuel in größeren Mengen hergestellt wird, wird der Preis sinken. © Science Photo Library/Imago

Eine weitere Stellschraube für eine Senkung des E-Fuel-Preises sind die Steuern und Abgaben. Laut ADAC fließen bei Benzin 48 Prozent des Tankbetrags in die Staatskasse, bei Diesel sind es 39 Prozent. Verzichtet der Staat auf Einnahmen, könnte E-Fuel günstiger werden.

Steuern und Abgaben für E-Fuel: Finanzminister ist bereit für eine Reform

Es gibt Anzeichen, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) für eine Reform bereit ist. „Wenn der Kraftstoff klimafreundlich ist, dann muss die Besteuerung von der Kraftfahrzeugsteuer bis zur Energiesteuer angepasst werden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sein Haus wolle dazu in Kürze einen Vorschlag machen.

Auch wenn die Kraftstoffsteuer nicht gesenkt wird, könnten E-Fuels bezahlbar sein. „Berücksichtigt man eine vergleichbare Belastung wie heute mit CO₂-Steuer, Energiesteuer, Mehrwertsteuer und Kfz-Steuer, so sind E-Fuels mit Verbrennungsmotoren eine sehr bezahlbare Alternative, vor allem für Menschen mit einem kleinen Einkommen“, so Koch.

Laut Koch kann jedes heute verkaufte Fahrzeug mit E-Fuel betankt werden. Auch die meisten Bestandsfahrzeuge sollen sich grundsätzlich dafür eignen. Voraussetzung sei, dass der Biokraftstoff innerhalb der heutigen Spezifikation des heutigen Kraftstoffes ist.