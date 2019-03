Kunden verwundert: dm lässt beliebte Eigenmarke aus Regalen verschwinden

Strategische Umstellung bei dm: Kunden, die Produkte einer beliebten Eigenmarke der Drogeriemarkt-Kette kaufen wollen, suchen in den Regalen bald vergeblich.

Karlsruhe - Bei dm müssen sich Kunden auf eine Umstellung gefasst machen: Die Drogeriemarkt-Kette streicht eine beliebte Eigenmarke aus dem Sortiment. Die Produktreihe „Das gesunde Plus“ wird es in dieser Form bald nicht mehr geben. Unter dem Label führte dm bisher eine Vielzahl an Medizin- und Arzneimitteln, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel und Teesorten. Doch jetzt soll „Das gesunde Plus“ in „Mivolis“ umbenannt werden.

Beliebte dm-Eigenmarke verschwindet aus den Regalen: Kundin wundert sich auf Facebook

Bereits jetzt wundern sich einige Kunden, die in den Regalen vergeblich nach ihren Lieblingsprodukten der Eigenmarke suchen. Eine Kundin erkundigte sich auf Facebook besorgt nach einem Produkt:

Ein Mitarbeiter des Facebook-Teams von dm konnte die Kundin beruhigen: „Hallo liebe Sandra, bei den Produkten von ‚DAS gesunde PLUS‘ findet derzeit eine Namensänderung in Mivolis statt. Dies erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Dein gewünschtes Produkt findest du nun nach und nach in deinem dm-Markt unter Mivolis Eisen Vital Liquid.“

Umbenennung der dm-Eigenmarke „Das gesunde Plus“: Das steckt dahinter

Mehr Hintergründe zur Umbenennung der Marke verrät das Portal Chip unter Berufung auf die Lebensmittel Zeitung. Demnach soll der Grund für den Schritt sein, dass die Produkte von „Das gesunde Plus“ zukünftig auch in den ausländischen dm-Filialen zu finden sein sollen. Deshalb wird das Sortiment geändert und ein neuer, international tauglicher Name nötig. Künftig sollen unter dem Namen „Mivolis“ in Deutschland und in internationalen Filialen auch Produkte wie Eiweißpulver, Erkältungsbäder und Süßstoff erhältlich sein. Zusätzlich wird es bei dm bald eine eigene Produktlinie für „echte Männer“ geben.

Bereits seit Anfang des Jahres hat dm angefangen, die Marke "Das gesunde Plus" aus dem Regal zu nehmen. Es laufen erste Tests mit „Mivolis“, spätestens im Frühjahr ist laut Chip die Umstellung abgeschlossen. Doch schon nach einer kurzen Umgewöhnungszeit dürften Kunden sich an die neue Marke „Mivolis“ gewöhnt haben - denn sowohl das Design der Verpackung als auch Geschmack und Qualität der Produkte bleiben gleich.

Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung bei dm: Die Drogerie-Kette startet eine Initiative gegen Plastikmüll.

sp