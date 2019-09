Dieselurteil: VW muss Kunden den Kaufpreis erstatten - keine Berufung möglich 

Im Dieselskandal hat das OLG Frankfurt ein Grundsatzurteil gesprochen. Das Urteil könnte ernste Konsequenzen für VW haben.

Update, 26.09.2019, 16:54 Uhr: Nachdem Volkswagen laut des OLG-Frankfurt-Urteils für Manipulationen mit dem Dieselmotor EA 189 haften muss, hat sich der Konzern zu Wort gemeldet. Aus Sicht von Volkswagen liegt kein Schaden bei den Kunden vor. Die Fahrzeuge verfügen demnach über die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen, behauptet das Unternehmen. Doch das hilft Volkswagen nicht weiter, denn Rechtsmittel gegen den Gerichtsbeschluss sind nach OLG-Angaben nicht möglich. Somit kann VW nicht vor den Bundesgerichtshof ziehen, um gegen das Urteil vorzugehen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 25.09.2019: Frankfurt - VW muss nach einem Gerichtsurteil im Dieselskandal für Autos mit dem Motor EA 189 haften. Ein Anspruch auf Rückgabe des Fahrzeugs und die Erstattung des Kaufpreises folgt laut Oberlandesgericht Frankfurt aus einer "vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung" durch VW. (AZ 17 U 45/19)

Frankfurt: VW muss Fahrzeug zurücknehmen und Kaufpreis erstatten

Die Richter entsprachen damit "dem Grunde nach" der Klage eines Autokäufers, der 2009 einen VW-Tiguan der Baureihe EA 189 EU 5 erworben hatte. Nachdem der Dieselskandal bekannt wurde, hatte er die Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung gefordert.

Das Oberlandesgericht entschied nun zu seinen Gunsten. Die Entwicklung und das Inverkehrbringen des Fahrzeugs, das mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehen war, stelle eine "sittenwidrige Handlung der VW AG dar", hieß es.

Frankfurt: VW-Dieselskandal - Höhe der Rückzahlung muss von Sachverständigen bestimmt werden

Durch die Abschalteinrichtung sei unschwer erkennbar die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge bedroht gewesen. Der Höhe des Rückzahlungsbetrags müsse jedoch von einem Sachverständigen festgelegt werden, so das Gericht. Das Landgericht Hanau hatte in erster Instanz die Klage des Käufers zurückgewiesen, sodass der Kläger in die Berufung gegangen war.

Moritz Serif/dpa

Dieselskandal - aktuelle Entwicklungen

Die Automobilbranche kommt aus den Skandalen nicht heraus. Die VW-Chefs Diess, Pötsch und Winterkorn* wurden vor Gericht angeklagt.

In Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen Daimler ein 870 Millionen Euro Bußgeld verhängt.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.