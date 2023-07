Deutsche Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal

Von: Lisa Mayerhofer

Deutschlands Bruttoinlandsprodukt stagniert im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal. © Ippen

Deutschlands Bruttoinlandsprodukt stagniert im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.

Wiesbaden – Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. (lma/dpa)

Mehr in Kürze