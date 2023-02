Deutsche Wirtschaft: Besser als ihr Ruf

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Montage im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen: Die Schwaben haben im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn von über 20 Milliarden Euro eingefahren. © Bernd Weißbrod/dpa (Montage)

Ob Allianz, Siemens oder Mercedes-Benz: Fast täglich liefern die Vorzeige-Adressen der deutschen Wirtschaft derzeit Rekordergebnisse. Das Schreckgespenst der Rezession löst sich gerade in Luft auf.

Als vor gut einem Jahr der Ukraine-Krieg ausbrach und in seiner Folge Russland erst weniger und dann gar kein billiges Gas mehr lieferte, waren die Sorgen hierzulande riesengroß. Die deutsche Wirtschaft, warnten Schwarzseher beherzt, stehe angesichts einer möglichen Gasmangellage und der befürchteten Zwangsabschaltungen vor einem beispiellosen Absturz. Um sechs Prozent könnte die deutsche Wirtschaftsleistung einbrechen, hieß es. Manche Volkswirte malten noch düstere Szenarien.

Deutschland ist unerwartet gut durch die Krise gekommen

Doch von den Schlagzeilen-trächtigen Prophezeiungen ist kaum etwas geblieben – im Gegenteil. Statt zu schrumpfen, ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent gewachsen. Auch für das laufende Jahr löst sich das Schreckgespenst der Rezession gerade in Luft auf.

Ja, es stimmt: Andere große Länder wie Frankreich oder Italien haben sich 2022 besser geschlagen als die größte Volkswirtschaft Europas. Und wegen hoher Steuerlasten und der überbordenden Bürokratie verliert Deutschland international weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Aber gemessen am jüngsten Gegenwind aus hohen Energiepreisen, dem zwischenzeitlich radikalen Corona-Lockdown in China und der damit verbundenen Materialengpässe ist die deutsche Wirtschaft unerwartet gut durch die Krise gekommen.

Allianz, Siemens, Mercedes-Benz liefern Rekordergebnisse

Wer daran noch immer Zweifel hegt, muss nur auf die laufende Berichtssaison schauen. Ob Allianz, Siemens oder Mercedes-Benz: Fast täglich liefern die Vorzeige-Adressen der deutschen Wirtschaft Rekordergebnisse. Selbst einstige Sorgenkinder wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank machen wieder satte Gewinne. Auch die allermeisten Klein- und Mittelständler haben unter Beweis gestellt, dass sie mit Widrigkeiten bestens umgehen können. Das zeigt: Die deutsche Wirtschaft und ihre Unternehmer sind viel besser als ihr Ruf – allen Schwarzmalern zum Trotz.