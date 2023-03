Deutsche-Bank-Aktie bricht zweistellig ein - Kurssturz ruft Bundeskanzler Scholz auf den Plan

Von: Robert Wallenhauer, Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Die Zwangsfusion der Credit Suisse mit dem Erzrivalen UBS hält die Märkte weiter in Atem. Am Freitag geriet die Aktie der Deutsche Bank massiv unter Druck. Die Entwicklung ruft den Kanzler auf den Plan

Frankfurt - Der Aktienkurs der Deutschen Bank AG ist am Freitagnachmittag schwer unter Druck geraten. Am Nachmittag notierte das Papier rund acht Prozent schwächer. Im Tagesverlauf war der Kurs zwischenzeitlich um 15 Prozent im Minus. Auch der Kurs der Commerzbank-Aktie rutsche im Tagesverlauf um bis zu acht Prozent ab, machte einen Teil der Kursverluste dann aber wieder wett.

Angesichts der Entwicklung versuchte Bundeskanzler Olaf Scholz die Märkte zu beruhigen: „Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen“, sagte Scholz am Freitag nach einem EU-Gipfel in Brüssel. „Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert und neu organisiert und ist eine sehr profitable Bank“, sagte der SPD-Politiker auf die Frage, ob die Deutsche Bank die nächste Credit Suisse sei. Mehr in Kürze (rowa/utz)