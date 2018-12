Drastische Änderung: Bahn schränkt Zahlungsarten für bestimmte Tickets ein - Zorn der Kunden entlädt sich

Es war ein Rundum-Ticket für Fahrten in Nahverkehrszügen, Bussen, U- und S-Bahnen: Bei der Deutschen Bahn endet im Sommer eine Ära. Und nun schränkt die DB auch die Zahlungsarten ein.

Update 20.12.2018, 13.50 Uhr: Bahn kündigt weitere Zahlungsmethode an

Bahnkunden können die Sparpreis-Tickets bis auf weiteres nicht mehr per Lastschrift bezahlen - die Deutsche Bahn will ihnen aber „sschnellstmöglich“ eine weitere sichere Zahlungsmethode für den Online-Kauf von Sparpreis-Tickets eröffnen. Das kündigte die Bahn am Donnerstag an, nachdem das Lastschrift-Verfahren wegen Betrugsfällen gestoppt worden war. Technische Details und ein Zeitplan wurden nicht genannt.

20.12.2018: Deutsche Bahn schränkt Zahlungsarten für bestimmte Tickets ein

Die Deutsche Bahn verzeichnet im Moment „verstärkt betrügerische Aktivitäten“, die dazu führen, dass sie die Buchung von Tickets mit bestimmten Zahlungsmitteln eingeschränkt hat. „Wir haben diese Maßnahme zum Schutz unserer Kunden ergriffen und bitten dafür um Verständnis“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass unsere Services so schnell wie möglich wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen werden.“ Bahnkunden können bis auf weiteres keine Sparpreis-Tickets per Lastschrift bezahlen, wenn sie auf bahn.de und im DB Navigator buchen (Hier finden Sie die Warnung der Bahn).

Bahnkunden können bis auf weiteres keine Sparpreis-Tickets per Lastschrift bezahlen, wenn sie auf bahn.de und im DB Navigator buchen. Bereits im November hatte die Bahn die Summe gesenkt, die per Lastschrift abgebucht werden konnte. Sparpreis-Tickets mit einem Wert von mehr als 150 Euro konnten nur mit Sofortüberweisung oder Kreditkarte unter Abfrage des 3D-Secure-Passwortes bezahlt werden. Im Moment sind überhaupt keine Zahlungen per Lastschrift mehr für Sparpreis-Tickets möglich, die storniert werden können.

Auf den Seiten der Bahn-Community im Internet entlädt sich der Zorn etlicher Bahnfahrer. Bemängelt wird eine fehlende Information für die Kunden, die zum Teil seit langer Zeit das Lastschrift-Verfahren nutzen. Viele verweisen darauf, dass das 3D-Secure-Verfahren nicht kurzfristig verfügbar sei, sondern erst nach Rücksprache mit der Bank. Klar ist: Die Betrügereien sind auch nicht wegen der Zahlungsart Lastschrift möglich geworden, sondern wegen des von der Bahn geänderten Rückzahlungsmodus bei stornierten Tickets.

Bis Ende Juli fielen bei der Stornierung eines Sparpreis-Tickets 19 Euro Bearbeitungsgebühr an. Der Rest wurde zurückgezahlt - auf dem gleichen Wege, auf dem der Kunde gezahlt hatte. Den Restbetrag bekam man bei der Lastschrift also wieder auf sein Girokonto. Seit dem 1. August fallen nun noch zehn Euro Bearbeitungsgebühr an, der Restbetrag wird allerdings als Stornogutschein ausgegeben, der für einen erneuten Ticketkauf verwendet werden kann. Der Stornogutschein ist ein siebenstelliger Code, der drei Jahre gültig ist und in Reisezentren und DB-Agenturen, am Automaten oder auf bahn.de eingelöst werden kann.

Die Masche der Betrüger: Die ergaunerten Online-Tickets stornierten sie postwendend und ließen sich die Storno-Gutscheine per Mail schicken. „Nach derzeitigem Sachstand werden die Gutscheine im Anschluss zum Kauf angeboten und weiterveräußert“, so die Bundespolizei. Um die Herkunft der Gutscheine zu verschleiern, kauften die Täter mit diesen teilweise auch neue Bahn-Tickets, stornierten diese erneut, um einen anderen Gutschein-Code über den Restwert zu erhalten.

Update 19.12.2018: Deutsche Bahn: Gewerkschaft GDL kehrt an den Verhandlungstisch zurück

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kehrt in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG zurück. Man habe von dem Unternehmen seit Sonntag verbesserte Angebote erhalten und werde die Gespräche am 3. Januar in Frankfurt am Main wieder aufnehmen, erklärte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky am Mittwoch. Offen seien noch einige Punkte etwa zur Trennung von Dienst und Privatleben sowie zum Einsatz moderner Kommunikationsmittel.

Die Bahn will den Tarifkonflikt nun zügig lösen. „Wir begrüßen, dass die Verhandlungen weitergehen und setzen darauf, dass wir am 3. Januar zu abschließenden Ergebnissen kommen“, sagte eine Sprecherin.

Erstmeldung vom 18.12.2018: Hammer bei der Deutschen Bahn: Beliebtes Ticket wird abgeschafft

Berlin - Nach 23 Jahren schafft die Deutsche Bahn im kommenden Sommer das „Schönes-Wochenende-Ticket“ für bundesweite Reisen in Nahverkehrszügen ab. Das staatseigene Unternehmen nannte mangelnde Nachfrage sowie eine „Vereinfachung der Tarifstruktur“ als Gründe. Kunden könnten aber weiterhin täglich das „Quer-durchs-Land-Ticket“ für bundesweite Fahrten mit Nahverkehrszügen nutzen, teilte ein Bahnsprecher am Dienstag in Berlin mit.

Der Unterschied zwischen den beiden Ticket-Angeboten: Reisende können das „Quer-durchs-Land-Tickets“ nicht für Fahrten mit Bussen sowie U-Bahnen in Verkehrsverbünden nutzen.

Der Bahnsprecher betonte aber, dass das „Schönes-Wochenende-Ticket“ zuletzt nur in 19 von 61 Verbünden gültig war. „Darüber hinaus wären Preisanpassungen nötig geworden, um es weiter anbieten zu können“, sagte der Sprecher.

Das Wochenend-Ticket war im Februar 1995 eingeführt worden, kostete 15 D-Mark (rund 7,50 Euro) für bis zu fünf Personen und galt fürs ganze Wochenende. Zuletzt kostete ein Ticket für einen Reisenden 44 Euro und war je einen Tag gültig. Das „Quer-durchs-Land-Ticket“ kostet 44 Euro für einen Reisenden und 76 Euro für fünf Mitfahrer.

Aus für Schönes-Wochenende-Ticket bei Deutscher Bahn: Fahrgäste reagieren enttäuscht

Auf der Online-Plattform Twitter gibt es bereits Reaktionen auf die Abschaffung des „Schönes-Wochenende-Tickets“: Viele Bahnfahrer bedauern die Entscheidung der Deutschen Bahn und lassen ihrem Unmut freien Lauf. Kritik kommt beispielsweise von der Grünen-Politikerin Jutta Paulus.

Meint die @DB_Bahn ernsthaft, mit der Abschaffung des #SchönesWochenendeTicket gewinnt man mehr Fahrgäste? — Jutta Paulus (@JuttaPaulusRLP) 18. Dezember 2018

Ein anderer User kritisiert, die Deutsche Bahn vergesse dabei die einfachen Leute, die sich keine teuren Bahntickets leisten könnten:

Bahnverkehr besteht halt nicht nur aus dem 1. Klasse Business-Reisenden zwischen Hamburg, Berlin, Frankfurt, München oder Köln.

Das Ende des #SchönesWochenendeTicket ist einfach kein Fortschritt @DB_Bahn — Markus Drenger (@reg_nerd) 18. Dezember 2018

Das „Quer-durchs-Land-Ticket“, das die Bahn als Ersatz vorschlägt, hält nicht jeder für eine gute Alternative.

Abschaffung des 'Schönes-Wochenende-Ticket' trifft schon wieder die Regionen mit schlechtem Fernverkehrs-Anschluss: Wenn das bestehende 'Quer-durchs-Land-Ticket' weiter nur ab 9 Uhr gilt, fällt die @DB_Bahn als kluge Reiseoption am WE weg.#abgehängt #Bahnhttps://t.co/0AxkuyQ2w5 — (@moaxislaven) 18. Dezember 2018

Abschaffung des Schönes-Wochenende-Tickets: Kritik von Pro Bahn

Der Fahrgastverband Pro Bahn bedauert in einer Pressemitteilung die Einstellung des „Schönes-Wochenende-Ticket“ - auch wenn die Nutzerzahlen geringfügig gesunken seien. „Es gibt gerade im Privatreise- und Ausflugsverkehr den Wunsch, Bahnen und auch Busse flexibel nutzen zu können - so ist der öffentliche Verkehr eine echte Alternative zum PKW“, wird Pro Bahn-Bundesvorstand Jörg Bruchertseifer in der Mitteilung zitiert.

Der Fahrgastverband fordert, das System der pauschalen Nahverkehrstickets insgesamt bis zum Sommer 2019 zu überarbeiten und zu vereinheitlichen. Es brauche klare Regelungen, wo und in welchen Verkehrsmitteln die Tickets gelten und inwiefern Familien und Kleingruppen diese nutzen könnten.

„Dabei sollten die Ländertickets zu universellen Fahrscheinen für alle Nahverkehrsmittel gleich ob Bahn oder Bus weiter entwickelt werden“, schlägt Pro Bahn vor. Künstliche Grenzen zwischen einzelnen Verkehrsmitteln und Bundesländern müssten der Vergangenheit angehören.

