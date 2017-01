Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube tritt zurück

München - Der Chef der Deutschen Bahn Rüdiger Grube ist am Montag bei einer Sondersitzung des Aufsichtsrats, bei der sein Vertrag verlängert werden sollte, zurückgetreten.

Am Montag fand in Berlin eine Sondersitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn statt. Unter anderem sollte es dabei um die Vertragsverlängerung für Bahnchef Rüdiger Grube gehen. Nun ist Grube von seinem Posten zurückgetreten.

Grube habe dem Kontrollgremium vorgeworfen, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Ihm sei zuvor eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Ende 2020 zugesichert worden, er habe im Gegenzug auf eine Gehaltserhöhung verzichtet, hieß es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. In der Sitzung der Kontrolleure am Montag habe man ihm dann aber doch nur zwei weitere Jahre als Vorstandschef geben wollen.

Derzeit gibt es keinen Nachfolger für den Posten. In früheren Diskussionen um eine Nachfolge zu einem späteren Zeitpunkt wurde immer wieder Ronald Pofalla genannt.

Grube steht seit Mai 2009 an der Spitze des Unternehmens und bekommt eine Festvergütung von 900.000 Euro im Jahr. Inklusive Boni verdiente er im Geschäftsjahr 2015 gut 1,4 Millionen Euro. Allerdings rutschte das Unternehmen 2015 erstmals seit zwölf Jahren in die roten Zahlen.

vf/dpa/AFP