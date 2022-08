Dax zum Wochenstart fast unverändert

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Zum Wochenauftakt ist kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex Dax sank am Montag in den ersten Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels um 0,05 Prozent auf 13 477,86 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex mit einem Plus von eineinhalb Prozent geschlossen und damit eine positive Wochenbilanz in ähnlicher Größenordnung verzeichnet. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montagmorgen um 0,10 Prozent auf 27 393,05 Zähler.

Frankfurt/Main - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,1 Prozent. dpa