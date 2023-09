Dax zum Auftakt ein halbes Prozent im Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat sich am Montag etwas von seinen Ende letzter Woche erlittenen Verlusten erholt. Der deutsche Leitindex profitierte von Gewinnen an den asiatischen Börsen und legte um 0,46 Prozent auf 15.912,54 Punkte zu. In Asien setzten Marktteilnehmer darauf, dass die jüngsten Stützungsmaßnahmen im chinesischen Immobiliensektor der Wirtschaft auf die Sprünge helfen.

Frankfurt/Main - Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es um 0,56 Prozent auf 27.969,81 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,58 Prozent. dpa