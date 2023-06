Dax steigt auf neues Rekordhoch

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der Dax hat am Mittwoch ein neues Rekordhoch markiert. Am Vormittag notierte das wichtigste deutsche Börsenbarometer bei 16.332 Zählern.

Frankfurt - Die Aussicht auf eine Zins-Pause der US-Notenbank Fed hat dem Dax am Mittwoch ein neues Rekordhoch beschert. Der deutsche Leitindex zog in der Spitze um 0,6 Prozent auf 16.332,67 Punkte an, nachdem er vor gut drei Wochen auf den bisherigen Höchststand von 16.331,94 Zähler geklettert war. Seit Jahresbeginn hat das Börsenbarometer damit rund 17 Prozent zugelegt. Mehr in Kürze. (utz)