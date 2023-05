Datenschutz-Vergehen: Rekord-Strafe gegen Facebook-Mutterkonzern Meta

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der Facebook-Konzern Meta hat wegen eines Verstoßes gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erhalten.

Brüssel - Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll eine Strafe von 1,2 Milliarden Euro wegen Verstößen gegen EU-Datenschutzregeln zahlen. Der Konzern habe entgegen eines früheren Gerichtsurteils Nutzerdaten aus der EU in die USA übermittelt, teilte die irische Datenschutzbehörde in Dublin am Montag mit. In dem Verfahren geht es im Kern um die Beteiligung von Facebook an der Massenüberwachung durch angloamerikanische Geheimdienste, die vom US-Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt wurde. Meta kündigte umgehend an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Mehr in Kürze (utz)