Erster Corona-Fall bei BMW in München: Unternehmen verkündet Maßnahme

Der BMW-Mitarbeiter befindet sich laut Unternehmen seit dem Wochenende in ärztlicher Behandlung.

Mitarbeiter, die mit dem infizierten Mann in Kontakt standen, sollen dem Betrieb fernbleiben.

München - Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um einen BMW-Mitarbeiter, der im Forschungsinformationszentrum (FIZ) an der Knorrstraße/Schleißheimer Straße arbeitet.

Der Patient befinde sich seit dem Wochenende (Sonntag, 1. März) in ärztlicher Behandlung. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", heißt es in der Mitteilung an die Belegschaft. Alle Kollegen, die mit dem infizierten Mitarbeiter in Kontakt standen, wird empfohlen, 14 Tage dem Betrieb fernzubleiben.

Laut dem Infektiologen Dr. Christoph Spinner (Klinikum Rechts der Isar der TU München) dauert die Inkubationszeit beim Coronavirus* so lange - also die Zeitspanne zwischen der Infektion mit dem Erreger und dem Auftreten der ersten Symptome.

Coronavirus in Bayern: Mehrere neue Fälle am Montag

In und um München gibt es mehrere neue bestätigte Coronavirus-Infektionen. Unter anderen sind im Landkreis Freising* zwei neue Fälle bestätigt. Auch in der Stadt München* wurden zwei neue Fälle am Montag gemeldet.

Das bayerische Gesundheitsministerium am Vormittag fünf neue Coronavirus-Fälle für Bayern* gemeldet.

