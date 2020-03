Hohe Manager-Gehälter und Milliardenhilfen trotz Corona? Bundesregierung will Exempel statuieren

Für staatliche Hilfen aufgrund der Corona-Pandemie müssen deutsche Konzerne im Gegenzug Opfer bringen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht im Interview über einen Präzedenzfall.

Die Corona-Pandemie hat drastische Auswirkungen auf viele Wirtschaftszweige.

Deutschland gehört zu den Industriegiganten - Sars-CoV-2 stellt die Nation jedoch vor eine große Herausforderung.

Update von 20.30 Uhr: Der Ruf nach dem staatlichen Rettungsschirm seitens Wirtschaft ist wegen der Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie groß - doch wie sieht es umgekehrt aus? Sind große Unternehmen bereit, ihren Teil zum Abfedern der

finanziellen Notlage zu leisten? Ein interessantes Statement verkündet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Corona-Krise: Altmaier fordert Entgegenkommen der Manager

Laut dem Regierungspolitiker (CDU) sind Vorstände und Manager aufgefordert, aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs wegen Covid-19 auf Teile ihres Gehalts zu verzichten. "Mir ist wichtig, dass in Notsituationen auch Vorstände und leitende Angestellte einen Beitrag leisten, insbesondere bei den Bonuszahlungen", appelliert der 64-Jährige.

Darüber hinaus nannte Unionspolitiker Altmeier bereits einen Präzedenzfall: "Wir haben gerade einen Kredit für ein großes Unternehmen der Reisebranche beschlossen und sind entsprechend verfahren." Um wen es sich handelt, steht ebenfalls fest. Der Reisekonzern TUI teilte selbst mit, dass es sich um den Touristik-Riesen handelt. Vorstandschef Friedrich Joussen und Kollegen müssen demnach finanzielle Einbußen hinnehmen, damit ein Überbrückungskredit in Höhe von 1,8 Mrd. Euro von der staatlichen Förderbank KfW fließt.

Manche Branche trifft die Corona Krise noch stärker als andere, dann ist es gut, wenn schnell und konsequent geholfen wird. Die durch Corona ausgelösten Reiseverbote haben die TUI besonders hart getroffen, jetzt hilft die Bundesregierung über die KfW mit Krediten über 1,8 Mrd €. — MP Stephan Weil (@MpStephanWeil) March 27, 2020

Kurzarbeitergeld wegen Corona: Gleiche Regelung bei Auszubildenden?

Update von 17.40 Uhr: Die deutsche Industrie- und Handwerkskammer hat die Bundesregierung aufgefordert, die Regelungen für das Kurzarbeitergeld* in Zeiten der Coronavirus-Krise auch auf die Lehrlinge auszuweiten. Anderenfalls würden sich Betriebe gezwungen sehen, den Auszubildenden zu kündigen. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer schilderte gegenüber der WamS: „Wir müssen dringend vermeiden, dass Betrieben, die von der Krise massiv betroffen sind, nichts anderes übrig bleibt, als Ausbildungsverhältnisse zu beenden“.

Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), schlägt in die gleiche Kerbe und fordert, dass Betriebe in der Krise „vom ersten Tag an möglich sein, Kurzarbeitergeld auch für Azubis zu erhalten“ sollen.

Die Bundesregierung geht Berichten nach davon aus, dass sie in 2,15 Millionen Fällen konjunkturelles Kurzarbeitergeld zahlen wird. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt dabei 60 Prozent des Einkommens, bei Menschen mit Kindern erhöht sich der Betrag auf 67 Prozent. Die vom Kurzarbeitergeld betroffenen Unternehmen wiederum bekommen Sozialbeiträge erstattet.

Die rund 1,3 Millionen Auszubildenden in Deutschland sind von dieser Regelung bisher jedoch ausgenommen: Ihnen müssen Betriebe laut Bundesausbildungsgesetz auch ohne Arbeit für sechs Wochen die volle Ausbildungsvergütung weiterzahlen. Und deswegen würden viele Firmen in die Bredouille geraten. Aufgrund der Virusinfektion von Sars-CoV-2 sieht sich die Bundesrepublik zu einschneidenden Reaktionen gezwungen, die das öffentliche Leben auf eine harte Probe stellen, wie Merkur.de* berichtet.

Corona-Engpass in Deutschland: Medizinische Produkte statt Sportmode und Autos

Ursprungsartikel: Weltweit gibt es angesichts der Verbreitung von Sars-CoV-2 einen Engpass hinsichtlich medizinischer Ausrüstung und auch Schutzbekleidung. Manche Länder sind bereits mehr betroffen, in Deutschland bereitet man sich zumindest auf eine akute Zunahme der Notfälle mit Diagnose der Lungenkrankheit Covid-19 vor. Hiesige Traditionsfirmen haben ihre Produktion diesbezüglich umgestellt und sind entgegen ihres sonstigen Betriebes in die Fertigung medizinischer Gerätschaften eingestiegen.

Bei dem Textilhersteller Trigema löste allein die Ankündigung, die Produktion von Atemschutzmasken* aufzunehmen, einen Bestellansturm aus. "Kommunen, Polizeibehörden, Krankenhäuser, einfach alle" meldeten sich, um Masken zu bestellen, schilderte Wolfgang Grupp, Trigema-Chef, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Vorstandsboss des Sportartikelherstellers kündigte an, kommende Woche werde sein Unternehmen rund 100.000 Schutzmasken herstellen, diese Woche begann die Fertigung bereits. Insgesamt habe Trigema für die Zeit bis Ostern Bestellungen über 300.000 Masken angenommen.

+ Viele Unternehmen stellen in Zeiten der Corona-Krise ihre Produktionskapazitäten um. © AFP / LUCAS BARIOULET

Doch es gibt auch Kritik: Mit einem Preis von sechs Euro bei Abnahme von mindestens 1000 Stück sind die Masken von Trigema nicht gerade günstig. Ihm werde diesbezüglich sogar „Abzocke“ vorgeworfen worden, sagt Grupp, der sich für die Preispolitik verteidigt: „Ich kann kein Wegwerfprodukt herstellen, das geht einfach nicht, das würde uns ruinieren." Schon zuletzt hatten internationale Textilunternehmen wie die italienische Luxusmarke Prada den Einstieg in die Herstellung von Schutzmasken und Schutzkleidung bekanntgegeben.

Corona-Pandemie: 3D-Drucker von Daimler für medizinische Bauteile

Daimler plant, seine 3D-Drucker im Rahmen der Corona-Bekämpfung zur Verfügung zu stellen: Jörg Burzer, Vorstandsmitglied des Automobilgiganten, bot Unterstützung bei der Beschaffung von fehlenden Medizinprodukten an und teilte mit: "Wir sind bereit, mit unserer hochkompetenten Mannschaft und unserer jahrelangen Erfahrung in 3D-Druck-Technologie unseren Beitrag zur Produktion von medizinischem Gerät zu leisten."

Dazu stehe das Unternehmen in Kontakt unter anderem mit der Landesregierung von Baden-Württemberg. "Unsere 3D-Drucker stehen auf jeden Fall zur Verfügung", stellte Burzer klar. Sie könnten für die Herstellung medizinischer Bauteile sowohl aus Kunststoff wie aus Metall genutzt werden. Üblicherweise werden diese Geräte im Fahrzeugbau vor allem für die Entwicklung von Prototypen verwendet.

Zahlreiche Krankenhäuser warnen in dem chronisch unterfinanzierten Sektor* vor der Gefahr, mangels Ausrüstung selbst vorhandene Betten auf Intensivstationen bald nicht mehr nutzen zu können.

PF mit dpa

