Chat GPT bei Mercedes: So wirkt sich die KI auf das Autofahren aus

Von: Patrick Freiwah

ChatGPT macht sich auch in der Automobilindustrie breit: Als erster deutscher Hersteller integriert Mercedes die Künstliche Intelligenz in die Modellpalette.

Stuttgart/München – Künstliche Intelligenz breitet sich in nahezu allen Lebensbereichen des Menschen aus. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von KI ist mit dem Kommunikationsprogramm ChatGPT erreicht. Auch in der Automobilindustrie ist die innovative Software ein großes Thema, an dem namhafte Konzerne arbeiten. Mercedes treibt die Vision einer Integration in das Cockpit der eigenen Fahrzeuge voran.

Der deutsche Traditionshersteller plant die serienmäßige Einbindung von ChatGPT in das MBUX-Multimediasystem, um für den Kundenservice den KI-basierten Chatbot anzubieten. Zunächst wird das Programm auf dem US-Markt ausgerollt und soll dort als Betatest in über 900.000 Modellen zum Einsatz kommen. Anhand der Erfahrungen wird Mercedes dann die daraus resultierenden Effekte abwägen, mit dem Ziel der Ausbreitung auf weitere Absatzmärkte.

Mercedes integriert ChatGPT – so macht sich die KI in Autos bemerkbar

Seit Jahren stellt MBUX (Mercedes-Benz User Experience) das Herzstück der Infotainment-Welt bei Mercedes dar und bietet den Insassen mitunter Sprach- und Gestensteuerung. Mit der Einbindung von ChatGPT würde die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine – also Auto – auf ein bisher noch nicht dagewesenes Niveau gelangen. Es ergäbe sich schon fast eine Vermenschlichung des fahrbaren Untersatzes, wie man es bereits vor Jahrzehnten in Filmen und TV-Serien bewundern konnte (z. B. “Knight Rider”).

Laut Mercedes wird sich die Performance-Steigerung auf die dialogbasierte Kommunikation auswirken: Informationen über den Ankunftsort, Vorschläge zur Freizeitgestaltung oder auch Antworten auf komplexe Fragen: Wofür bislang der Griff zum Smartphone nötig ist, könnte bei Autos in der Zukunft durch Echtzeit-Dialoge mit künstlicher Intelligenz stattfinden. Kernpunkt ist laut Mercedes ein „Large Language Model“, wodurch die KI das Verständnis natürlicher Sprache „deutlich verbessern“ kann, inklusive der Themenvielfalt.

Digitale Messuhr in einem Mercedes-Sportwagen: Künstliche Intelligenz hat im Automobilsektor längst Einzug erhalten. © Wirestock/Imago

Mercedes und Microsoft integrieren ChatGPT: Integration per OTA-Update

Der Test in den Vereinigten Staaten ist für drei Monate anberaumt, ehe die Auswertung der anonymisierten Daten erfolgt - und daraufhin eine Analyse über die Weiterentwicklung. Wie Mercedes betont, bleibe die Hoheit über die IT-Prozesse sowie der Daten beim Hersteller. Aktiviert werden kann ChatGPT per Sprachbefehl mit den Worten „Hey Mercedes, I want to join the beta programme“. Daraufhin erfolgt ein Over-the-air-Update (OTA).

Die Integration von ChatGPT in das MBUX-System von Mercedes basiert auf der Partnerschaft zwischen dem deutschen Autokonzern mit dem amerikanischen IT-Konzern Microsoft. Der Computergigant ist der wichtigste Investor des Software-Unternehmens OpenAI - das den Chatbot entwickelt hat, der weitreichende Konsequenzen haben könnte. (PF)