Bundesbank: Deutsche Wirtschaft beendet Rezession – aber die Fragezeichen wachsen

Die deutsche Wirtschaft hat laut Bundesbank die Rezession beendet. Doch eine Trendwende ist nicht in Sicht - im Gegenteil.

Die deutsche Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal wohl aus der Rezession gekämpft. Doch das Umfeld trübt sich weiter ein.

München – Die deutsche Wirtschaft lässt nach Einschätzung der Bundesbank die Rezession hinter sich. „Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im zweiten Quartal wieder leicht gestiegen sein“, schreiben die Ökonomen in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Doch die Fragezeichen hinter der ohnehin flauen Erholung wachsen. „Die wirtschaftliche Entwicklung im weiteren Jahresverlauf könnte zögerlicher ausfallen als in der Juni-Prognose erwartet“, heißt es in dem Bericht. Für das laufende Jahr war die Bundesbank beim Bruttoinlandsprodukt zuletzt von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen.

Deutsche Wirtschaft: Volkswirte erwarten Mini-Wachstum im zweiten Halbjahr

Die deutsche Wirtschaft war Ende 2022 und im ersten Quartal 2023 geschrumpft und damit in eine technische Rezession gerutscht. Die Daten für das zweite Quartal veröffentlicht das Statistische Bundesamt am kommenden Freitag (25. August) Sollten die Bundesbank-Ökonomen mit ihrer Einschätzung Recht behalten, könnte das BIP im zweiten Quartal womöglich knapp über der Null-Linie liegen. Für das dritte und vierte Quartal erwarten führende Volkswirte nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Mini-Plus von jeweils 0,2 Prozent.

Zur Begründung für ihre Einschätzung verweist die Bundesbank in ihrem aktuellen Bericht auf eine Stabilisierung des lange angeschlagenen privaten Konsums. Neben dem weiter robusten Arbeitsmarkt hätten dazu auch kräftige Lohnanstiege beigetragen. Zudem habe sich der Preisanstieg nicht weiter verstärkt. Von der Entwicklung dürfte vor allem die Dienstleistungsbranche profitiert haben, schreiben die Ökonomen. So gaben die privaten Haushalte zuletzt wieder deutlich mehr für Reisen aus. Auch im Einzelhandel sind die Umsätze zuletzt wieder leicht gestiegen. Dagegen schrumpft der Pkw-Absatz in Deutschland.

Die Industrie zehre zwar weiter von ihrem hohen Auftragsbestand, zudem lassen die Lieferengpässe nach. Doch zugleich gehen die Bestellungen aus dem Ausland zurück. Außerdem drückten die steigenden Zinsen und die höheren Finanzierungskosten auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Die Entwicklung belaste auch die Nachfrage nach Bauleistungen „weiterhin in erheblichem Umfang“. Im ersten Halbjahr war die Zahl der Baugenehmigungen bundesweit um 27 Prozent eingebrochen. Angesichts der Entwicklung wachsen in der Branche die Sorgen: Die Luft werde „immer dünner“, warnte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsche Baugewerbe am vergangenen Freitag.

Auch für den lang robusten Arbeitsmarkt werden die Experten inzwischen vorsichtiger. Im weiteren Jahresverlauf dürften „sowohl die zögerliche konjunkturelle Erholung“ als auch die Beendigung von „arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen“ wie Sprach- und Integrationskurse etwa für ukrainische Flüchtlinge „die Arbeitslosigkeit weiter erhöhen“. (utz)