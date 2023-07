Bundesbank-Chef warnt: Fake News könnten irgendwann einen Bank-Run auslösen

Der Chef der Bundesbank, Joachim Nagel, macht darauf aufmerksam, wie soziale Medien auch den Bankensektor treffen könnten – und fordert eine aufmerksame Beobachtung von Fake News.

Frankfurt am Main – Die Macht der sozialen Medien ist unumstritten. Informationen können sich auf Portalen wie Twitter, Facebook, TikTok und Co ausbreiten wie ein Lauffeuer – auch solche, die auf falschen Behauptungen beruhen. Auf die Gefahren, die daraus auch im Bankensektor resultieren könnten, hat jetzt auch der Bundesbank-Präsident Joachim Nagel aufmerksam gemacht. In den USA hätten Aussagen in sozialen Medien bereits zu einem Bank-Run geführt, sagt er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bankenaufsicht müsse hier genau hinschauen, so Nagel.

Nagel: Ansturm auf eine Bank durch Fake News möglich

Der Bankensektor war in der ersten Jahreshälfte geplagt von Problemen, mehrere Banken waren in Schieflage geraten, darunter auch der Schweizer Riese Credit Suisse. In den USA waren es eher Regionalbanken, wie die Silicon Valley Bank, die betroffen waren. Aus Sicht von Joachim Nagel wird es keine weiteren Banken in Europa so treffen. „Diese Fälle resultieren vor allem aus Fehlern in der Geschäftspolitik genau dieser Banken“, sagt er im Interview mit dem RND.

Doch eine Sache ist ihm während dieser Phase aufgefallen. „Der Fall der Silicon Valley Bank hat gezeigt, dass wir schneller werden müssen. Dort haben Äußerungen in den sozialen Medien dazu beigetragen, einen ‚Bank-Run‘ zu beschleunigen, also einen Ansturm auf die Bank“, so Nagel.

„Die Inflation erweist sich als hartnäckiger, als viele dachten. Nun muss sich die Geldpolitik als hartnäckiger und konsequenter erweisen, als viele erwartet hätten“, sagt der Bundesbank-Präsident. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Pool/dpa

Aufsicht müsse soziale Medien überwachen

Im Falle der Silicon Valley Bank hatte es wirklich eine Schieflage gegeben, auch wenn die sozialen Medien hier vermutlich unnötig als Brandbeschleuniger dienten. Doch der Fall wirft die Frage in den Raum, ob Fake News das gleiche Phänomen erzeugen könnte. „Wir dürfen uns nicht ausruhen, sondern müssen genau hinschauen und bei ‚blinden Flecken‘ in der Aufsicht nachschärfen“, fordert der Bundesbank-Chef daher.

In anderen Ländern werde das auch schon praktiziert, so Nagel. In Südkorea habe man eine Taskforce eingerichtet, die die sozialen Medien überwachen soll, um auf genau solche Szenarien vorbereitet zu sein. „Darüber könnten wir in Europa auch nachdenken“, findet er.