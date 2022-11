Bürgergeld kommt nun doch zum 1. Januar – Bundesrat stimmt zu

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Im kommenden Jahr wird in Deutschland das Bürgergeld eingeführt. © IPPEN MEDIA

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss haben Bundestag und Bundesrat am Freitag die Einführung des Bürgergelds beschlossen. Damit kann die neue Grundsicherung zum 1. Januar in Kraft treten.

Berlin – Im kommenden Jahr wird in Deutschland das Bürgergeld eingeführt. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat der Sozialreform zu. Sie soll das bisherige Hartz-IV-System ablösen. (Mehr in Kürze) (lma/dpa/AFP)