Bürgergeld 2023: An diesen Tagen landet das Geld auf dem Konto

Von: Patricia Huber

Teilen

Wann landet das Bürgergeld eigentlich immer auf dem Konto? Dafür gibt es in der Regel feste Termine. Die kommenden Daten im Überblick.

Berlin – Der Regelsatz für das Bürgergeld ist auf den Cent genau berechnet. Heißt also: Mit den 502 Euro monatlich muss man auch bis zum Monatsende auskommen. Wie auch beim Gehalt als Arbeitnehmer gibt es beim Bürgergeld feste Auszahlungstermine, an denen das Geld auf dem Konto des Empfängers landet.

Bürgergeld: Wann wird das Geld überwiesen?

In der Regel erhalten Betroffene das Geld für den entsprechenden Monat spätestens am ersten Werktag des Monats auf das angegebene Bankkonto. Wir haben auf einen Blick zusammengefasst, wann in den kommenden Monaten das Bürgergeld ausbezahlt wird. Die genauen Termine können sich allerdings von Jobcenter zu Jobcenter unterscheiden.

Monat August September Oktober November Dezember Auszahlungstag Freitag, 28. Juli 2023 Donnerstag, 31. August 2023 Freitag, 29. September 2023 Dienstag, 31. Oktober 2023 Donnerstag, 30. November 2023

Quelle: gegen-hartz.de

Bürgergeld: Auch Auszahlung per Scheck möglich

Wer bei der Agentur für Arbeit seine Kontodaten angegeben hat, erhält das Geld direkt dorthin überwiesen. Was viele nicht wissen: Man muss nicht einmal selbst Inhaber des Kontos sein, um seine Bezüge dorthin überwiesen zu bekommen.

Unser kostenloser Bürgergeld-Newsletter informiert Sie jeden Mittwoch über neue Entwicklungen zum Thema. Melden Sie sich jetzt an!

Das Bürgergeld landet in der Regel pünktlich auf den Konten der Bezieher. © IMAGO/blickwinkel/Panama Pictures

Wer kein Konto hat, kann auch anderweitig an die Leistung kommen – nämlich per Scheck. Dieser kann dann bei jeder Auszahlungsstelle der Deutschen Post oder der Deutschen Postbank bar ausgezahlt werden. Aber Achtung: Bei der Auszahlung per Scheck entstehen Kosten, die pauschal vom Bürgergeld abgezogen werden.

Diese betragen bei Auszahlungen über 500 Euro ganze sechs Euro. Wer sich also ein gesamtes Jahr sein Bürgergeld per Scheck auszahlen lässt, muss insgesamt auf 72 Euro verzichten. Bei dem knapp bemessenen Regelsatz macht das auf jeden Fall einen Unterschied.