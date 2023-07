Konkurrenz zum US-Dollar: Gerüchte um Verkündung einer BRICS-Weltwährung

Von: Patrick Freiwah

Seit Jahrzehnten ist der US-Dollar die weltbestimmende Währung. Den BRICS-Staaten ist dies offenbar ein Dorn im Auge. © Wirestock/Imago

Planen die BRICS-Staaten eine eigene Währung als Alternative zum US-Dollar? Dem Vernehmen nach könnte schon im August eine weitreichende Verkündung bevorstehen.

Johannesburg/München – Seit Jahren formieren sich die früheren Schwellenländer als Gegengewicht zu den traditionellen Industrienationen. Wollen die BRICS-Staaten bald mit einer eigenen Weltwährung versuchen, eine „Entdollarisierung“ voranzutreiben und den globalisierten Finanzmarkt grundlegend zu ändern?

Berichten zufolge werden auf dem anstehenden Gipfel in Johannesburg, Südafrika, am 22. August derartige Pläne verkündet – einhergehend mit der Absicht, eine gemeinsame, goldgedeckte Währung ins Leben zu rufen. Die BRICS bestehen derzeit aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, eine Erweiterung ist geplant. Die Länder repräsentieren über 40 Prozent der Weltbevölkerung und stellen etwa ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung.

BRICS-Staaten treffen sich in Johannesburg - Pläne für goldgedeckte Währung?

Experten wie Jochen Stanzl, Analyst der Plattform CMC Markets, halten eine rasche Umsetzung für unwahrscheinlich. Jedoch hält der Finanzexperte das Szenario für realistisch: „Ich denke, dass es Schritt für Schritt erfolgt, doch auch das wäre bereits eine Sensation.“ Über die möglichen Auswirkungen erklärt Stanzl den Zusammenhang mit den massiven Rohstoff-Schätzen der BRICS-Staaten: „Es kann dazu führen, dass der Goldpreis gegenüber den nicht goldgedeckten Währungen deutlich an Wert gewinnt“. Aus Sicht der westlichen Nationen könne sich das auch auf die Preise für andere Rohstoffe auswirken, schildert Stanzl.

Er führt aus, dass ein derartiges Szenario „negative Auswirkungen“ auf die Weltwirtschaft hätte, weil die Inflation weiter befeuert würde und die Zentralbanken veranlasst werden können, die Zinsen weiter anzuheben. Der Weltwirtschaft insgesamt stünden auf diese Weise Turbulenzen bevor, wenn beispielsweise die zwei größten Erdöl-Lieferanten der Welt (Saudi-Arabien als Beitrittskandidat und Russland) eine Währungsumstellung vornehmen.

US-Dollar als Leitwährung: Finanzministerin nimmt zu BRICS-Währung Stellung

Weil BRICS-Staaten jedoch kaum darum bemüht sein können, dass große Abnehmerländer wirtschaftlich ins Taumeln geraten, sei es für den Finanzexperten „utopisch“, dass von heute auf morgen eine BRICS-Währung entsteht. Warum man derartige Absichten außerdem mit Vorsicht genießen sollte: Bei der Ursprungsquelle soll es sich um Russia Today („RT“) handeln, mit Bezug auf Regierungskreise des Moskauer Kremls.

Allerdings wurde jüngst Janet Yellen bei ihrem Besuch in China auf einer PK von Reuters mit einer Frage konfrontiert, was das Thema BRICS-Währung betrifft. Die US-Finanzministerin erklärte daraufhin: „(...) Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten sich darauf verlassen können, dass der US-Dollar in den kommenden Jahren die dominante Rolle bei der Abwicklung von internationalen Transaktionen und als Reservewährung beibehalten wird.“ Diese Rolle sehe Yellen „durch keine Entwicklung, einschließlich der von Ihnen erwähnten bedroht“. Im Zuge dessen verwies sie stattdessen auf angeblich „gute Gespräche“ mit dem Gouverneur von Chinas staatlicher Volksbank PBoC.

Kommt also in der südafrikanischen Hauptstadt die Ankündigung einer gemeinsamen, goldgedeckten Währung? Das BRICS-Bündnis bemängelt das Prinzip der Staatsverschuldung westlicher Länder, worauf Zentralbanken wie die EZB mit dem Drucken von Banknoten reagieren, um die Märkte wiederum mit frischem Geld zu versorgen.

BRICS-Staaten beabsichtigen „Entdollarisierung“ - mit eigener Währung?

Staatschefs der BRICS-Staaten kritisieren traditionell die Hegemonie des US-Dollars: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erklärte kürzlich über die Dominanz im internationalen Handel: „Was ich mich jede Nacht frage: Warum können wir nicht in unserer eigenen Währung handeln? Wer hat entschieden, dass es der Dollar ist? Wir brauchen eine Währung, die die Länder in eine etwas ruhigere Situation bringt“, so der Staatschef. Dies erklärte Lula am Rande der Amtsübernahme seiner Landsmännin Dilma Rousseff als Chefin der BRICS-Bank (2015 gegründet), einem Pendant zur Weltbank.

Letztlich untermauern die Ambitionen der fünf Staaten die weltweit zu beobachtende Entwicklung einer „Entdollarisierung“. Laut Finanzexperten würden Notenbanken auf der ganzen Welt seit Mitte 2022 große Mengen an Gold kaufen, um die Währungsreserven unabhängiger von der amerikanischen Leitwährung zu machen. Zudem wickelt mit China der größte wirtschaftliche Rivale den Rohstoffhandel mit BRICS-Partnern vermehrt über die chinesische Landeswährung Renminbi ab. Selbst in den USA gibt es laut der WirtschaftsWoche sogar Bemühungen von Kongressabgeordneten, wegen der rapiden Geldentwertung den Dollar wieder an das Gold zu binden („Goldstandard“).

BRICS-Staaten: Bündnis will an Vormachtstellung der USA rütteln

Ins Leben gerufen wurde das Bündnis, da die beteiligten Nationen mit der bestehenden Weltordnung - und der Vormachtstellung der USA - unzufrieden sind und diese versuchen, auszuhebeln. Langfristig soll damit der Einfluss der Vereinigten Staaten im globalen Handel reduziert werden. Dementsprechend wäre es keine Überraschung, dass die BRICS-Länder eine eigene Weltwährung anstreben, um sich unabhängiger zu machen.

Dem Vernehmen nach seien es rund 41 Staaten, die dem Bündnis beitreten möchten. Dazu gehören die Beitrittskandidaten Iran, Saudi-Arabien und Argentinien. (PF)