Brauereien kämpfen mit sinkendem Bierdurst der Deutschen - alkoholfreie Varianten geben Hoffnung

Von: Markus Hofstetter

Trotz seines sinkenden Absatzes ist Bier eines der Lieblingsgetränke der Deutschen. Immer beliebter werden alkoholfreie Varianten, Tendenz steigend.

Berlin - Der Bierkonsum in Deutschland geht seit Jahren zurück. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass 2022 der Bierabsatz im Inland leicht auf 7,2 Milliarden Liter gestiegen ist. Insgesamt, also inklusive Export oder Haustrunk, produzierten die Brauereien 8,8 Milliarden Liter.

Bierabsatz in Deutschland: Produktion alkoholfreier Sorten stark gestiegen

In diesen dunklen Zeiten für die Brauereien gibt es einen kleinen Lichtblick: alkoholfreies Bier wird immer beliebter. „Wir rechnen damit, dass schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, der Deutschen Presse-Agentur.

Seit 2007 habe sich die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland auf gut 670 Millionen Liter im Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Mittlerweile trinke beinahe jeder zweite Deutsche gelegentlich alkoholfreies Bier, Tendenz steigend. „Die Zeiten, als hauptsächlich Autofahrer alkoholfreie Biere tranken, sind längst vorbei.“ Ein Argument fürs Alkoholfreie sei etwa auch die geringere Kalorienzahl.

Alkoholfreies Bier wird bei den Deutschen immer beliebter. © Michael Eichhammer/imago

Alkoholfreie Biere: Erste Versuche gab es in Deutschland bereits Ende des 19. Jahrhunderts

Nach Angaben des Brauer-Bundes haben alkoholfreie Biere eine lange Tradition in Deutschland. Erste Versuche gab es bereits 1895, allerdings überzeugte das Ergebnis nicht, sodass es schnell wieder in der Versenkung verschwand. Es dauerte viele Jahrzehnte, bis der nächste Anlauf gestartet wurde. In der DDR entwickelte die Ost-Berliner Brauerei Engelhardt ein Alkoholfreies. Die Angärung wurde mit Glykol unterkühlt und gebremst, am Ende enthielt es weniger als ein halbes Prozent Alkohol. Das sogenannte „Aubi“ (Autofahrerbier) wurde 1972 auf der Leipziger Messe der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wenige Jahre später brauten auch kleinere Brauereien in der Bundesrepublik alkoholfreie Biere. Der nationale Durchbruch gelang jedoch erst 1978 der Frankfurter Brauerei Binding mit ihrem „Clausthaler“. Heute gehört die Marke zur Radeberger-Gruppe, die mit einem Absatz von 1,18 Milliarden Litern zu einer der größten Brauereien Deutschlands zählt.

Alkoholfreie Biere: Viele Sorten haben tatsächlich keinen Alkohol mehr

Inzwischen gibt es in Deutschland eine Vielzahl alkoholfreier Biermarken. Darunter sind auch Biere, die tatsächlich keinen Alkohol enthalten. Dies wird im Namen beworben, wie zum Beispiel „Bitburger 0,0“ oder „Paulaner Weißbier 0,0 Prozent“. „Normale“ alkoholfreie Biere dürfen einen Alkoholgehalt von bis zu 0,5 Prozent haben.