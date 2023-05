E-Autos: BMW plant einschneidende Änderung am Design

Von: Patrick Freiwah

Die umstrittene „Monsterniere“ gehört bei BMW der Vergangenheit an. Daran lässt der Münchner Hersteller keinen Zweifel. Mit der „Neuen Klasse“ bricht eine Zeitenwende an.

München – Mit der Designphilosophie bei jüngeren Modellen der Fahrzeughistorie zog sich BMW kritische Bewertungen zu. Aufgrund der sogenannten „Monsterniere“ liefen etliche Anhänger der Münchner Marke Sturm und forderten eine Rückkehr zu dezenteren, eleganten Formen. Die „Shitstorms“ im Netz – das betrifft die 4er-Reihe, 7er-Reihe und auch das Elektro-SUV iX – haben mittlerweile nachgelassen und scheinen Wirkung zu zeigen. Denn BMW wird bei künftigen Neuheiten von dieser Formensprache abrücken, verdeutlicht ein Bericht des Handelsblatts.

BMW: Massiver Designsprung bei nächster Elektroauto-Generation

Auf der IAA Mobility 2023 (ab 5. September) stellt der Premiumkonzern in München einen Prototyp der „Neuen Klasse“ vor. Dem Vernehmen nach wird sich bei den Elektroautos der nächsten Generation, die auf einer neuen Architektur entstehen, im Hinblick auf das Design eine Menge verändern. „Die Silhouette, die Flächen, jedes Detail an dem Auto ist neu“, wird Konzern-Designchef Adrian van Hooydonk zitiert.

Konkret sei von der neuen Philosophie der momentan zweigeteilte Kühlergrill betroffen. Er soll im Vergleich zu aktuellen Modellen wieder schrumpfen. „Die Veränderungsgeschwindigkeit in der BMW-Modellpalette wird größer denn je“, führt van Hooydonk aus. Ihm zufolge werde es sogar aussehen, „als hätten wir fast eine komplette Generation übersprungen“. Die Zielvorgabe: Mit der „Neuen Klasse“ möchte BMW angeblich noch vor 2030 erreichen, dass die Hälfte des Absatzes aus E-Autos besteht.

BMW bringt kompakte Elektro-Limousine mit dezenter Frontpartie

Laut Handelsblatt steht fest, dass BMW als erstes Fahrzeug der „Neuen Klasse“ eine kompakte Limousine bringt, ähnlich der heutigen 3er-Reihe. Auch zu den optischen Merkmalen der Elektroautos aus München gibt es interessante Informationen. Die BMW-Neuheit soll sich stark an der im Januar 2023 in den USA gezeigten Studie „Dee“ orientieren und an Baureihen aus den Siebziger-Jahren erinnern. Die Merkmale: Kantig, aber schlank und mit einer dezenten Frontpartie gezeichnet. Auch das Design der Leuchten soll sich gegenüber heutigen BMW-Modellen deutlich verändern.

BMW-Studie auf der IAA: Die umstrittene Monsterniere soll künftig der Vergangenheit angehören. © Arnulf Hettrich/Imago

Elektroautos: BMW fordert Tesla heraus - Mercedes bringt elektrischen CLA

Die Prognose geht so weit, dass bei der BMW-Studie in Las Vegas nur noch die Stoßfänger fehlen würden. Inwieweit kann man also mit einer realistischen Umsetzung dieses Konzepts rechnen? Einen serienreifen Ausblick dürfen wir demnach bereits auf der IAA im September bewundern. Tesla konnte BMW im Bereich Kompakt- und Mittelklasse in den vergangenen Jahren durch Stromer enorme Marktanteile abknöpfen. Mit dem bald auch überarbeiteten Model 3 könnte sich der Wettbewerb weiter verschärfen.

Eine interessante Randnotiz wird in dem Bericht übrigens deutlich: Erzrivale Mercedes plant für kommendes Jahr den Marktstart der elektrifizierten Kompaktlimousine CLA. Und der schwäbische Konkurrent wird im Hinblick auf das Design offenbar bewährte Pfade nicht verlassen - im Gegensatz zu BMW. (PF)