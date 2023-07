Beiersdorf begräbt bekannte Naturkosmetik-Marke - keine ausreichende Perspektive

Von: Markus Hofstetter

Ende des Jahres stellt Beiersdorf „Stop The Water While Using Me“ ein. Dabei hatte der Konzern im vergangenen Jahr noch große Pläne für die Naturkosmetik-Marke.

Hamburg - Im Februar 2020 übernahm Beiersdorf eine kleine Hamburger Naturkosmetikmarke. Es sollte ein Zeichen sein, dass man sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzt. Denn die Shampoos, Seifen, Balsame oder Cremes des Labels mit dem sperrigen Namen „Stop The Water While Using Me“ sind Unternehmensangaben zufolge zu 100 Prozent natürlichen Ursprungs, vegan und tierversuchsfrei, frei von Mikroplastik, Parabenen, Silikonen oder Petrochemikalien sowie biologisch abbaubar.

Beiersdorf: Produkte sollen bis Ende des Jahres abverkauft werden

Doch dieses Engagement ist Beiersdorf nun auf die Füße gefallen. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, sieht der Konzern keine ausreichende Perspektive mehr für die Marke und stellt sie zum 31. Dezember 2023 ein. Die Produkte sollen bis dahin abverkauft werden.

Grund für die Einstellung sei das schwierige Marktumfeld mit Kostensteigerungen und Lieferengpässen sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Experten zufolge hatte Beiersdorf noch im vergangenen Jahr einen großen Relaunch der Marke geplant, die in 20 Ländern erhältlich ist.

Beiersdorf stellt die Marke „Stop The Water While Using Me“ ein © Stop The Water While Using Me

Beiersdorf stellt Naturkosmetik-Label ein: Name soll zum Wassersparen animieren

„Stop The Water While Using Me“ wurde 2011 von Stefan Kolle, dem Gründer der Hamburger Werbeagentur Kolle Rebbe ins Leben gerufen. Der Markenname soll die Verwender zum Wassersparen animieren. Die Produkte waren zunächst nur für den internen Gebrauch und als Kundengeschenke gedacht. Da sie jedoch gut angenommen wurden, wurden sie auch im Onlinevertrieb und an Großkunden wie Hotels verkauft.

Der Vertrieb erfolgte über die T.D.G. Vertriebs GmbH, an der neben dem 2017 verstorbenen Kolle auch About-You-Gründer Tarek Müller beteiligt war. Anfang 2020 hat Beiersdorf alle Anteile an der T.D.G. übernommen und sich damit die Markenrechte an „Stop The Water While Using Me“ gesichert.

Schwerpunkt in der Nachhaltigkeitsstrategie sind die großen Marken

Laut Hamburger Abendblatt will sich Beiersdorf nun auf den nachhaltigen Umbau seiner großen Marken wie Nivea, Eucerin, Labello oder La Prairie konzentrieren. Das Unternehmen strebt an, die absoluten Scope-1-, -2- und -3-Emissionen bis 2025 im Vergleich zu 2018 um 30 Prozent zu reduzieren. Dies soll im Rahmen der Nachhaltigkeitsagenda „Care Beyond Skin“ geschehen, bei der sich Beiersdorf im Geschäftsbericht 2022 deutliche Fortschritte bescheinigt.