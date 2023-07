Habecks Hering-Problem: Bau von LNG-Terminals wegen Fischen gefährdet – Regierung unter Druck

Rechtliche Schritte angekündigt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Amy Walker schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Bundesregierung will im Schnellverfahren Flüssiggas-Terminals vor Rügen bauen lassen. Gegner kritisieren die Pläne wegen Naturschutzbedenken scharf – und kündigen rechtliche Schritte an.

Berlin/Mukran – Die Regierung hält es für einen notwendigen Schritt zur Sicherung der Energieversorgung, Kritiker monieren es als „unnötig“: Die LNG-Terminals vor der Ostseeküste stoßen immer mehr auf Widerstand. Nachdem der Bundestag dem Vorhaben grünes Licht gab, kündigten die Gegner – darunter Naturschützende und der Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Binz – rechtliche Schritte an. Gleichzeitig steht die Regierung unter Druck, schnell mit den Bauarbeiten zu beginnen, damit im Winter die Laichzeit der Heringe nicht gestört wird.

Gemeinde Ostseebad Binz will Einstweilige Anordnung erreichen

Der Bundestag hatte zuvor für eine Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes gestimmt und sich damit für den Bau der umstrittenen Anlage im Hafen von Mukran ausgesprochen. Dort sollen zwei schwimmende LNG-Importterminals verankert und eine Anbindungspipeline nach Lubmin gebaut werden. Stimmt nun noch der Bundesrat zu, können die Genehmigungen dafür durch die örtlichen Behörden beschleunigt bearbeitet werden.

„Wir werden gegen die geplante Errichtung der Anlagen vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Einstweilige Anordnung mit dem Ziel des vorläufigen Baustopps beantragen“, erklärte der Rechtsanwalt Reiner Geulen, der die Rügener Gemeinde Ostseebad Binz vertritt, am Freitag. Die Ostsee vor Rügen sei nicht der Ort für den Ausbau zu einer „großflächigen Industrieregion“.

Das Bundeswirtschaftsministerium macht hier besonderen Druck. Wie das Nachrichtenportal Business Insider unter Verweis auf ein Schreiben aus dem Ministerium von Robert Habeck (Grüne) an den Haushaltsausschuss des Bundestages berichtete, sollte am 1. August mit den Bauarbeiten begonnen werden, „damit die Arbeiten vor der Heringslaiche bis Mitte Dezember abgeschlossen werden könnten“. Andernfalls könne das Terminal erst im Frühjahr fertiggestellt werden.

+ Blick auf die Mole des Hafen Mukran auf Rügen: Er soll ein LNG-Standort werden. © Stefan Sauer/dpa

Kritik: Wahlerfolge der AfD wegen LNG-Terminals

Die Bundesregierung argumentiert mit der Versorgungssicherheit in Deutschland sowie in Osteuropa, wo einige Länder weiterhin abhängig von russischem Erdgas sind. Auf Rügen gibt es allerdings massiven Widerstand. Klimaschützer kritisieren die LNG-Pläne der Bundesregierung zudem insgesamt als überdimensioniert und nicht kompatibel mit dem Klimaschutzgesetz. Auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern machte am Donnerstag ihre Ablehnung des Vorhabens deutlich.

Der Bürgermeister von Ostseebad Binz, Karsten Schneider, sowie der örtliche Tourismusdirektor, Kai Gardeja, richteten sich in einem öffentlichen Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck. „Sie können Ihre Pläne nicht gegen die Bevölkerung auf der Insel, im Land Mecklenburg-Vorpommern, in den neuen Bundesländern und auch der Bundesrepublik Deutschland mit der Brechstange durchsetzen“, erklärten sie darin.

Schneider und Gardeja brachten die LNG-Pläne mit den jüngsten Wahlerfolgen der AfD in Ostdeutschland in Verbindung. Populisten gewännen wegen der Politik der Bundesregierung „massiv an Zulauf“, erklärten sie. „Stoppen Sie Ihr Vorhaben, LNG-Terminals auf unserer Insel zu bauen und damit auch den Schaden an unserem Gesellschaftsfrieden.“

Naturschutzverbände: Bau der Terminals stört Schutzgebiete

Auch Naturschutzverbände kritisieren die Pläne scharf – und stellen die Notwendigkeit der Terminals zudem infrage. „Für die Sicherung der Energieversorgung ist die geplante LNG-Infrastruktur auf Rügen aller Voraussicht nach unnötig“, sagte Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbundes Nabu. Die Infrastruktur zementiere die Nutzung des klimaschädlichen Rohstoffs auf Jahrzehnte.

Ähnlich hatten sich unter anderem die Deutsche Umwelthilfe sowie die Ökonomen Christian von Hirschhausen und Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kürzlich positioniert. „Eine Umsetzung der aktuellen Pläne hätte tiefgreifende und irreparable Auswirkungen auf geschützte und bedrohte Meeressäugetiere, viele Rast- und Zugvögel sowie auf Fischwanderrouten und das bedeutendste Heringslaichgebiet der westlichen Ostsee“, so die DUH kürzlich in einer Pressemitteilung.

Demzufolge wären mehrere Natur- und Vogelschutzgebiete vom Bau und Betrieb der Terminals betroffen. Dazu gehören die Westliche Pommersche Bucht, der Greifswalder Bodden sowie die Teile des Strelasundes und Usedoms.

Mit Material von AFP und dpa

Rubriklistenbild: © Stefan Sauer/dpa